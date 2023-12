Retraso en instalación de mesas y alto número de excusas marcaron las primeras horas del Plebiscito Constitucional 2023

17 de Diciembre de 2023

En su balance, el Gobierno habló de una jornada tranquila, mientras Carabineros ratificó que hubo una treintena de detenidos, 22 de ellos por no querer ser vocales de mesa.

En completa normalidad, pero con bastante atraso en la instalación de mesas en todo el territorio nacional y un notorio aumento en el número de personas que se excusaron, se inició esta jornada del Plebiscito de Salida en que los chilenos decidirán si aceptan o no la nueva propuesta de Constitución presentada por el Consejo Constitucional.

Si bien las mesas debían constituirse a las 8 de la mañana del domingo 17 de diciembre, sólo un par de horas más tarde lo había hecho poco más del 90 por ciento de ellas. Recién a las 11 de la mañana el Servel informó que ya estaban constituidas el 99,71% de las mesas.

A contar de las 9 de la mañana comenzaron a votar los ex presidentes, el primero de los cuales fue Sebastián Piñera.

Tras sufragar, el ex mandatario valoró que los chilenos “tengamos la posibilidad de tener por fin una Constitución aprobada en plena democracia. Que nos dé la estabilidad, la unidad que Chile necesita”.

Luego tocaron los turnos de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Luego de emitir su voto, la ex presidenta cuestionó que “cuando todos los ex presidentes hombres han dado su opinión nadie criticó, a la única que criticaron fue a mí ¿Será que habrá machismo?“.

Ricardo Lagos, por su parte, dijo que espera “un resultado muy claro. Y que todos estemos de acuerdo para seguir trabajando juntos por un Chile mejor“.

En tanto, Eduardo Frei aseveró que “si la gente vota como yo voté, se debería terminar este proceso (…) Tenemos que definir las cosas, porque si no el país no va a progresar, no se va a desarrollar y vamos a continuar estancados por muchos años”.

Lo que dijeron Matthei y Kast

Además, entre los votantes más esperados por la prensa estuvieron los precandidatos presidenciales de la oposición, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

Tras votar en Providencia, la alcaldesa de la comuna indicó que “este proyecto nos da muy buenas herramientas para luchar contra el crimen organizado“.

Mientras, el líder republicano votó en Paine, tras lo cual dijo que espera que “sean muchas las personas que emitan su sufragio y que prime la paz, la cordura, la libertad. Y que gane el sentido común“.

En el extremo sur del país, el presidente Gabriel Boric, acompañado por sus padres y su hermano, votó en la Escuela Industria Superior.

“Independiente de lo que suceda hoy día nosotros vamos a estar trabajando firmes al pie del cañón“, dijo el mandatario tras emitir su voto en Punta Arenas.

Las cifras de Carabineros

Pasado el mediodía de esta jornada de Plebiscito de Salida, Carabineros cifró en más de 250 mil las excusas presentadas en la Comisaría Virtual para no votar en esta jornada.

Una cifra que, a esa hora del día, doblaba a la registrada en igual horario en la elección de los consejeros constitucionales.

De acuerdo con el reporte policial, a las 15 horas la cifra se elevaba a más de 313 mil excusas.

Además, el balance de la policía uniformada situó en 30 las personas detenidas en el territorio nacional.

Según el detalle entregado, 22 fueron detenidas por negarse a ejercer como vocal de mesa. Una persona por conducir en estado de ebriedad y otra por llegar a votar en la misma condición. Otros dos individuos tenían órdenes de detención vigente, un más por suplantación de identidad, además de otra por fotografiar su voto y una última por agresión.

El balance del Gobierno

Pasadas las 14 horas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance de la jornada.

Según dijo, “el proceso electoral se está llevando adelante de manera respetuosa, tranquila, las personas están concurriendo a los locales de votación“.

Abordó también el alto número de excusas durante el día, por lo que indicó que “se ha pedido una redistribución de funcionarios de Carabineros de Chile para este proceso“.

En una de las polémicas que marcó el día, Daniel Jadue generó controversia por bajarle el micrófono a una periodista de CNN Chile que le estaba haciendo preguntas. Tras darse a conocer dicho registro, el alcalde de Recoleta, usó sus redes sociales para referirse al tema.

“Bajar el micrófono fue solo para referirle que me sentía acosado con su actitud“, indicó el jefe comunal.