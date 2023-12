Los detalles que se conocen del robo de computadores en la Dirección del Trabajo

24 de Diciembre de 2023

Se desconoce la cantidad de delincuentes que ingresaron a las oficinas y, hasta el momento, no hay detenidos.

Compartir

Durante la noche de este sábado, delincuentes protagonizaron el robo de tres computadores desde las oficinas de la Dirección del Trabajo, ubicada en la calle Campo de Deportes 787, en la comuna de Ñuñoa.

Desde Carabineros, el teniente Daniel Espinoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, precisó que “desconocemos la cantidad (de individuos), al momento, ya que es materia de investigación”.

Lo que se sabe hasta el momento es que los delincuentes escalaron a través del muro de un inmueble deshabitado que colindaba con las oficinas. Posteriormente cortaron la luz, lo que habría provocado que las alarmas no se encendieran y las cámaras quedaron desactivadas.

Una vez que lograron ingresar por una de las rejas que estaba en la parte trasera, lograron concretar el robo de computadores en la Dirección del Trabajo.

Hasta el momento, se desconoce si los apartos cuentan con un sistema GPS que permita rastrearlos.

El teniente Espinoza detalló que el avalúo del robo es de $2 millones y el Ministerio Público “se mantiene pendiente al momento”.

Al momento de cometerse el delito no habían personas en las oficinas, por lo que no se registraron lesionados. Además, no existen indicios de la utilización de oxicorte u otras herramientas en el lugar.