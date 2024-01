Ex presidente del Consejo para la Transparencia: “La Ley del Lobby es una de las grandes fake news de Chile”

5 de Enero de 2024

Francisco Leturia explicó a EL DÍNAMO que "en la práctica la normativa no tiene castigo, así que es un consejo de buenas prácticas". Habló también de una ley "llena de forados".

La defensa que hizo el presidente Gabriel Boric de la cita que reunió en la casa de Pablo Zalaquett a empresarios con Nicolás Grau (Economía) y Maisa Rojas (Medioambiente), además de otros cuatro ministros, no sorprendió a Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia.

Según apunta el abogado, en conversación con EL DÍNAMO, el problema de fondo es que no tenemos una Ley del Lobby. “Lo que hay es una ley que obliga a registrar algunas audiencias, muy pocas o casi ninguna. Y tiene tal nivel de excepciones o de posibilidades interpretativas, por no decir triquiñuelas, que tú prácticamente puedes no registrar nada y no vas a ser sancionado“.

Al ahondar en el punto, el docente de Facultad de Derecho de la Universidad Católica sostiene que “la diferencia entre una ley y un consejo es que si tú no cumples la ley, te castigan. Y si no cumples un consejo, es asunto tuyo. En la práctica, esta ley no tiene castigo, así que es un consejo de buenas prácticas“.

Si bien el abogado apunta a que la normativa establece sanciones, estas son bajas y, además, es muy difícil pesquisar una infracción a la ley, ya que la Contraloría no tiene las herramientas ni la capacidad de hacerlo. “Por lo tanto, en los hechos, ha significado que nadie haya sido sancionado, al menos en el último tiempo… La Ley del Lobby es uno de los grandes fake news que circulan en Chile“, sentencia categórico.

Una ley “llena de forados”

Francisco Leturia asegura a la vez que “la ley que tenemos no sirve para regular el lobby, para evitar los conflictos de interés o para reducir los casos de corrupción que se pueden dar en este tipo de manejo. La ley está llena de forados y permite que el que no quiera cumplirla pueda no hacerlo y, más encima, decir que cumple con la ley“.

Para él, la solución es simple: “Se podría hacer una ley de un artículo que dijera: ‘La autoridad que se reúne o conversa sobre un tema que sea de interés particular, cuando alguien lo llama para influir en sus decisiones, para ilustrarlo, para que corrija una política, para que cambie una ley, debe dejar un registro‘”.

Lejos de rechazar dichos encuentros entre autoridades y gestores de interés o lobbistas, porque “es bueno que las autoridades conversen, oigan argumentos y escuchen críticas”, el académico de la UC enfatiza que “lo que no es positivo es que sea a escondidas. Que no se sepa quién está trabajando para quién, que se ignore qué es lo que se esta gestionando”.

Para Francisco Leturia, uno de los puntos más problemáticos de la Ley de Lobby es que no permite separar, de manera efectiva, el dinero del poder. CPLT.

Políticos, lobbistas y la Ley del Lobby que los regula

Al abordar las características de la Ley del Lobby e intentar explicar por qué en la práctica no cumple con su propósito, el ex presidente del Consejo para la Transparencia recuerda que generalmente los lobbistas son políticos o ex políticos, produciendo que se pueda “diluir la separación que debe existir entre el mundo del dinero y el mundo del poder”.

En ese sentido, no duda en afirmar que “es bastante sospechoso que la ley se haya hecho como quedó. Permitió decir que hay una Ley de Lobby, cuando no la hay“.

Respecto de la real posibilidad de que los mismos políticos deseen elaborar una Ley del Lobby más severa, Francisco Leturia apunta que “en Chile la política está muy impregnada de conflictos de interés. Y una de las cosas que se ve claramente, es que nadie ha tenido real interés de cambiar y ajustar esta ley“.

Ahonda en el punto al recalcar que “el solo hecho de que no la cambien tendría que llevarnos a pensar que por lo menos no es una prioridad para ellos, que están tranquilos con el estado actual de las cosas. Y esto no tiene color político, es bastante transversal“.

“Para mí es muy sano eso de ver para creer. Cuando cambien la ley, cuando realmente se tomen medidas, yo voy a decir mira, tenían interés de hacerlo. Mientras tanto, tenemos una ley llena de forados que se podía arreglar en dos semanas“.