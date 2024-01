VIDEO – El extraño Pingüino Papúa blanco en la Antártida: a qué se debe su color

16 de Enero de 2024

Un fotógrafo se encontró con este raro ejemplar de Pingüino Papúa en la Antártida.

Mientras Daba su paseo habitual, el cocinero de la armada y fotógrafo en tiempos libres, Hugo Harris, encontró a un Pingüino Papúa que destacaba de los demás.

Son 14 personas las que viven en la base chilena Gabriel González Videla en la Antártida, ubicada en medio de una colonia llena de Pingüinos Papúa.

“Todos los días hay algo nuevo que ver, todos los días la Antártida nos sorprende con algo diferente” contó Hugo Harris en un video grabado para la BBC.

¿A qué se debe el color blanco del Pingüino Papúa?

Así mismo, en sus redes sociales subió otro video explicando la condición que lo hace de un color diferente.

El leucismo, es una particularidad genética debida a un gen recesivo, que da un color blanco a la piel, pelaje o plumaje. Este influye directamente en la formación de melanina, el principal pigmento responsable del color normal de la piel o cabello. “Es extraordinario”, termina de explicar el fotógrafo.

“Aunque la pigmentación está presente, no lo está en todo el espécimen”, dijo a el medio Reuters el veterinario, Diego Peñaloza, quien afirmó que se han dado casos similares de la mutación en otras especies, como jirafas, caimanes, ballenas y bisontes.

Esta condición no es igual que el albinismo, ya que no afecta por completo la producción de la melanina, solo tiene efectos parciales, como por ejemplo, las células pigmentarias de los ojos no se ven afectadas.

“En este caso, al ser un animal que tiene el cuerpo mayoritariamente blanco, puede facilitar que un depredador lo cace y por eso los casos de leucismo, sobre todo en este ejemplar de Pingüino Papúa son muy raros”, explicó el médico veterinario.

“Además de ser genes recesivos que se ven poco, también son animales que están muy expuestos, en el caso de los pingüinos, a ser comidos más fácilmente por un depredador” agregó.