Convocó al Cosena: las medidas que anunció el presidente Gabriel Boric por crisis de seguridad

1 de Febrero de 2024

El mandatario anunció el reforzamiento de seguridad y convocó al Consejo de Seguridad Nacional para combatir la delincuencia, entre otras medidas.

Este jueves el presidente Gabriel Boric entregó una serie de medidas para combatir la crisis de seguridad que vive el país, entre ellas, anunció la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

En un punto de prensa, el mandatario dio más detalles sobre el fortalecimiento del plan Calles Sin Violencia.

Presidente Boric convoca al Cosena por crisis de seguridad

“He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes a primera hora para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde hay que reforzar la acción de las policías“, dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, la autoridad aseveró: “No queremos convertirnos en otros países de la región, hay una amenaza clara. Acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, sino que no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos”.

Cabe decir que el Cosena es una entidad que está encargada de entregar asesoramiento al presidente con respecto a los ámbitos de seguridad nacional, entre otras funciones.

Sumado a ello, el presidente Gabriel Boric anunció un gabinete especial para el tema de la seguridad.

“Llegando de mi gira a Chiloé, tuvimos una reunión con la ministra del Interior, con el subsecretario del Interior, con la delegada de la Región Metropolitana, con el subsecretario de Prevención del Delito, con el subsecretario de Fuerzas Armadas y en donde vamos a incluir además, al subsecretario de Justicia, a la subsecretaria de Hacienda para poder tener una visión integral que esté funcionando todas las semanas respecto a los problemas y desafíos de seguridad que tenemos en el país”, expuso.

Siguiendo en esa línea, hizo énfasis en realizar una intervención en las diversas comunidades con actividades culturales y deportivas.

El llamado del Gobierno para enfrentar la delincuencia

Sobre la problemática que se ha tomado la agenda pública, el presidente Boric hizo un llamado a la unidad para enfrentar la crisis de seguridad. “Basta de pelea chica, para enfrentar la delincuencia nos necesitamos todos”, sostuvo.

A lo que agregó: “Espero también que la reflexión que emerja de la reunión del Cosena sea recogida por las y los parlamentarios y que el proyecto de ley de infraestructura crítica, que tiene complejidades, es un proyecto complejo, pueda ver la luz a la brevedad”.

Y para cerrar, Gabriel Boric expuso: “Terminado el receso de febrero, en marzo, vamos a ponerle toda la urgencia necesaria y espero contar con la colaboración de todos los parlamentarios para enfrentar como cuerpo, como Estado, la amenaza de la violencia”.