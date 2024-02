VIDEO – El momento exacto en que Karla Rubilar confirma la muerte de Sebastián Piñera

7 de Febrero de 2024

La ex ministra estaba al aire en Radio Agricultura cuando tuvo que comunicar la noticia.

Karla Rubilar, ex ministra del Gobierno de Sebastián Piñera, se encontraba al aire en su programa en Radio Agricultura cuando se enteró de la muerte del ex presidente.

Fue la también panelista de matinales quien dio la noticia en vivo para todos los auditores, sin poder evitar romper en llanto. “Tenemos oficialmente la confirmación del fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera“, dijo Rubilar sin aguantar las lágrimas.

En ese momento se dirigió a sus compañeros y les explicó por qué quiso estar en el programa en ese sensible momento. “¿Sabes por qué? Porque él no me habría permitido hacer otra cosa“, dijo, completamente emocionada.

“Él me habría dicho: Cómo se le ocurre que no va a estar haciendo el programa. Usted tiene que estar ahí, como siempre cumpliendo el deber, el que sea que tenga, por más mínimo, el más grande“, continuó diciendo.

Este momento, que fue captado por la señal de streaming de Radio Agricultura fue subido a Instagram por la misma Karla Rubilar, quien destacó el haber estado al aire para comunicar la muerte de Sebastián Piñera.

“El destino quiso que estuviera al aire en la radio, esperé que esto no fuera cierto, esperé hasta que se dio la información oficial, me costó pero usted no me habría permitido otra cosa”, escribió la ex ministra en palabras para el fallecido ex mandatario.

Además, quiso compartir “mis primeras palabras, con la íntima esperanza que sea recordado como un hombre bueno, que hasta ayer estaba preocupado de cómo ayudar en la reconstrucción de Chile por los incendios forestales”.