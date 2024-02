Raúl Torrealba aseguró no haber reconocido delitos y critica a los medios

14 de Febrero de 2024

A la salida de Capitán Yaber, el ex alcalde de Vitacura aclaró cómo fue su conversación con el fiscal de la causa y criticó el trabajo que han hecho los medios.

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, fue abordado por la prensa a la salida de Capitán Yáber, donde aseguró que no reconoció delitos frente al fiscal, como se informó durante las primeras horas de este miércoles.

En ese sentido, se refirió a su colaboración con la indagatoria que le permitió pasar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. “He mantenido la misma declaración desde la primera vez“, dijo el ex jefe comunal.

Consultado por los antecedentes que proporcionó, explicó que son “los (mismos) antecedentes que entregamos antes, lo que hacíamos en la Municipalidad“.

“No reconocí delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal”, indicó, aseverando que “aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún. Esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún”.

Junto con aclarar que no reconoció los delitos, Raúl Torrealba criticó el trabajo de la prensa y sostuvo que “hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal, y hay otros hechos que ustedes (los medios) comentan todos los días. Por ejemplo, acabo de ver en un canal de televisión de que todavía tengo paredes con dinero y no han tenido ustedes el rigor periodístico de decir que eso es falso“.

“La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio antes de ser alcalde era mayor al que cuando me fui de alcalde (…) mi vida era más tranquila antes también (…) les quiero dar un consejo a todos ustedes porque soy más viejo, rigor periodístico al investigar”, finalizó.

Lo que se supo antes de su colaboración

Durante la mañana se este miércoles, La Tercera reveló parte de la declaración de Raúl Torrealba ante la Fiscalía, donde habría reconocido esta semana que utilizó dinero que desviaba de la corporación VITA para pagar diversas encuestas, así como viajes por el país en su rol de vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El ex alcalde se refirió al tema este lunes, cuando se reunió con el fiscal Francisco Jacir y dos funcionarios de la PDI.

En parte de su declaración, a la que accedió La Tercera, el ex jefe comunal manifestó que “con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de dos hechos que no son conocidos en esta investigación“.

Incluso, tras asumir que sus dichos podrían ampliar la investigación penal en su contra, “pudiendo llegar incluso a una ampliación de los cargos imputados, de todas formas los voy a referir“.

Encuestas de opinión

En compañía de sus abogados Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, el ex alcalde de Vitacura reveló que “en algunas oportunidades, dineros que se obtenían de los programas VITA, pero que según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión“.

Dijo que el propósito era “medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los VITA, pero además para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal. Y, asimismo, sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás“.

Estas actividades las coordinó “Renato Sepúlveda y el equipo DECOM que con él trabajaba”, detalló al respecto la ex autoridad comunal.

“Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos, y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito. No solo se referían al sector político que pertenezco, sino a todos”, aseveró Torrealba.

Según le dijo al fiscal, el costo de las dichas encuestas variaba entre 2 y 2,5 millones de pesos.

Viajes por la Asociación de Municipalidades

El segundo de los hechos revelados por el ex alcalde de Vitacura se relaciona con los movimientos de dinero que realizó para pagar lo que denominó “comisiones de servicio” durante viajes que realizó en su condición de vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

De acuerdo a lo que precisó, los viajes los efectuó entre los años 2016 y 2019 “a distintas ciudades del país, dentro de las cuales recuerdo San Felipe, Olmué, Linares, Viña del Mar, Valdivia y Punta Arenas“.

“En muchos de estos casos no solicité viáticos a la municipalidad. Y en otros casos, cuando solicité, eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes“.

“Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200 mil a $300 mil en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación”, puntualizó Raúl Torrealba sobre el dinero desviado.

Dijo que Prieto, en su condición de director de los programas Vita, le entregaba el dinero en efectivo.

“El detalle de esos gastos no lo tengo, pues nunca lo registré y solo me limitaba a decirle a Domingo Prieto que necesitaba una cantidad de dinero, que me entregaba antes del viaje, o me reembolsaba después del mismo”, le relató al fiscal

“La instrucción siempre fue que el dinero se obtuviera de Vita Deportes. Eso se había conversado desde un comienzo con Domingo Prieto“, añadió el ex alcalde.

Arresto domiciliario total para Torrealba

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, las declaraciones del lunes de Raúl Torrealba le permitieron este miércoles conseguir que se cambiara la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, como lo determinó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El el alcalde está acusado de desfalcar más de 2 mil millones de pesos durante su gestión en la Municipalidad de Vitacura.