“Fueron esporádicos”: la declaración de Raúl Torrealba donde reconoció haber recibido sobres con dinero

14 de Diciembre de 2023

El ex alcalde de Vitacura entregó una declaración donde detalló en qué fueron usados estos dineros.

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, reconoció haber recibido sobres con dinero por parte de VitaDeportes, dependiente del municipio.

El ex militante de Renovación Nacional (RN), quien se encuentra en prisión preventiva, indicó que estos “fueron esporádicos y con montos más bajos”.

El ex jefe comunal, acusado de desviar más de $760 millones, de los cuales una importante suma de dinero en efectivo fue encontrado en su vivienda, señaló en su declaraci{on que “quiero confirmar que, lo que ya señalé en relación a que jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, sí recibí sobres con dineros provenientes de Vitadeportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización”, según publicó La Tercera.

En ese contexto, explicó que esta “solicitud la efectué en una oportunidad en mi oficina de la Municipalidad a Antonia Larraín, para que periódicamente y cuando necesitáramos, me entregara dineros desde dicha organización. Luego cada vez que no teníamos dinero yo le pedía que me entregara otro monto”.

En la declaración, Raúl Torrealba aseguró que esos dineros “fueron utilizados en las actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia. Todo esto partió porque me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero”.

Asimismo, agregó que los gastos realizados no fueron registrados, por lo que no podría detallar en qué se utilizados concretamente.

Junto a ello, descartó haber recibido grandes cantidades de dinero. “No recibí $36.000.000 en cada uno de los años 2011 a 2013, y tampoco recibí la suma de $60.000.000 en cada uno de los años 2014 a 2020, conforme los hechos por los cuales se me formalizó la investigación”, explicó.