Contraloría objeta $4.500 millones en gastos de Raúl Torrealba en su paso por municipalidad de Vitacura

7 de Septiembre de 2023

La Contraloría General de la República objetó cerca de $4.500 millones gastados por la administración de Raúl Torrealba en la municipalidad de Vitacura.

En su informe, el organismo puntualizó que “se cuestiona la acreditación de recursos transferidos mediante cheques, el uso de cuentas corrientes personales para pagos y la contratación de personal con vínculos de parentesco sin respaldo adecuado”.

Desde Contraloría indicaron que “se constataron gastos rendidos y aprobados no acreditados por un monto total de $1.414.488.629, correspondiente a rendiciones por subvenciones transferidas por la Municipalidad de Vitacura a las entidades Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y al Consejo Local de Deportes de Vitacura en el año 2020”.

“Se determinaron gastos improcedentes, los que fueron rendidos y aprobados en el año 2020, por un total $638.551.017, por no ajustarse al objeto de la subvención, relacionados con rendiciones de boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal”, agregó.

Los montos no rendidos en el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vitadeportes y Vitaemprende llegan a $580.704.900, el pago de subvenciones a Vitaemprende y Vitasalud alcanzan a $886.923.434, además de $8.692.848 pagados a una cuenta externa al consejo.

En esta línea, “se comprobó que las mencionadas organizaciones rindieron gastos asociados a remuneraciones y adquisiciones de bienes y servicios por un total de $28.415.686. Se determinó que la Municipalidad de Vitacura transfirió en el año 2021, un total de $1.035.712.500″ a varios organismos.

De esta manera, los montos no rendidos alcanzan cerca de $4.500 millones, apuntando que “la Municipalidad de Vitacura transfirió fondos a distintas entidades en 2021, pero algunas de ellas no rindieron cuentas por estos recursos. Se exige la rendición de los fondos otorgados a distintas asociaciones y acreditar el reintegro de los montos no utilizados”.

“Se identificaron contrataciones a familiares y duplicación de cargos en organizaciones financiadas por el municipio”, y que “no contaban con el respaldo de los servicios prestados por parte de los trabajadores ni de quienes presentaban parentesco con aquellos”.