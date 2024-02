El duro consejo del presidente de Ecuador a Gabriel Boric para combatir la delincuencia

22 de Febrero de 2024

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de la crisis de violencia que vive su país, recomendó a Boric tomar "las decisiones difíciles ahora".

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de la crisis de seguridad que vive su país, le dio diversos consejos al mandatario chileno Gabriel Boric para hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado.

El jefe de gobierno ecuatoriano conversó con Canal 13, donde aseguró que tiene “una buena relación con Boric”. En este contexto, dijo que “tiene la oportunidad de, en un momento histórico, tomar decisiones fuertes, porque en Chile, así como en toda Latinoamérica, se están viviendo problemas similares con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el tráfico de armas, de personas“.

Los detalles de cómo Ecuador ha enfrentado la crisis de violencia

A comienzos de enero de 2024, el presidente de Ecuador declaró un “conflicto armado interno“, tras lo cual las fuerzas policiales han combatido el crimen organizado, dejando un saldo de 8.600 personas detenidas hasta ahora.

En este sentido, Daniel Noboa sostuvo: “Hay que tomar decisiones duras, lamentablemente“. A lo que agregó que “todo tiene riesgo y son pocos, muy pocos, los que se toman esos riesgos”.

Con respecto al apoyo de los militares en las cárceles de Ecuador, el mandatario expuso que “ha sido muy efectivo”. En este sentido, Noboa destacó que “ha sido muy importante tener a los militares ahí con orden. También que los presos entiendan que hay una autoridad, entiendan que ya no van a tener una fiesta como la tenían antes”.

Siguiendo en esa línea, el presidente de Ecuador abordó la gran cantidad de reos colombianos que están en proceso de expulsión del país.

“Hemos estado en contacto directo con el gobierno colombiano y los vamos a dejar en la frontera. Tener un preso extranjero cuesta más de 10 dólares el día y el desayuno escolar cuesta 38,39 centavos el día. En vez de mejorar la vida de los ecuatorianos, en vez de mejorar la vida de los niños, estamos gastando dinero en criminales extranjeros”, dijo.

Sobre el conflicto que está enfrentando su país, Noboa expresó: “No me gusta estar en guerra, me gusta estar en paz, me gusta estar viendo un país que está en desarrollo, reducir las cifras de desempleo, generar progreso, generar inversión. Eso es lo que estamos buscando, pero debemos limpiar lo que está podrido antes de eso”.

Boric y la comparación de la violencia de Ecuador con nuestro país

El pasado 14 de enero, el presidente Gabriel Boric se refirió a las comparaciones de la crisis de violencia que atraviesa Ecuador y el alza de delitos graves en Chile, donde manifestó preocupación y pidió unidad para enfrentar la situación.

“Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que cuidar entre todos“, afirmó el mandatario en aquella oportunidad.

En esa línea, señaló que el narcotráfico y el crimen organizado se debe “enfrentar con mano firme, sin contemplaciones y sin divisiones entre la sociedad”, sentenció.