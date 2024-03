Empresarios respondieron a la ministra Jara: “Tenemos la mejor relación con el presidente”

26 de Marzo de 2024

La titular de Trabajo aseguró que "pareciera que algunos empresarios, más que hablar desde su rol empresarial, lo hicieran desde la oposición o desde la derecha política".

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró que tienen una buena relación con el presidente Gabriel Boric, al descartar los dichos de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien planteó que pareciera que algunos empresarios “hablaran desde la oposición o la derecha política”.

“Tenemos la mejor relación con el ministro, con el presidente y con todos los ministros. La verdad es que declaraciones más o declaraciones menos, creo que es importante estas reuniones de trabajo porque tenemos que avanzar en lo que el país requiere”, expresó Mewes.

En un nuevo capítulo del debate entre la secretaria de Estado y representantes del empresariado, luego de que ella llamara a “pagar mejores sueldos“, Jeannette Jara manifestó que “es importante que todos los actores puedan expresar sus opiniones, en la medida que son contribuyentes a un debate. Pero sin duda que el Ejecutivo también tiene derecho a expresar sus opiniones“, dijo.

En esa línea, planteó que “pareciera que algunos empresarios, más que hablar desde su rol empresarial, lo hicieran desde la oposición o desde la derecha política“.

“Cada uno tiene responsabilidades que cumplir. A nosotros como Gobierno (nos corresponde) gestionar la administración pública. Y a los empresarios invertir, y hacer que ese crecimiento les llegue a todos y a todas pagando mejores salarios“, enfatizó.

Marcel apoyó dichos de la ministra Jara

Las palabras de la ministra Jara fueron respaldadas por el titular de Hacienda, Mario Marcel, quien planteó que algunos empresarios no reconocen los avances del Gobierno.

“No he me referido al empresariado en general. Sí me he referido a algunos empresarios que cada cierto tiempo insisten sobre un juicio respecto de las políticas públicas. Que no parecen recoger lo que ha sido la evolución de esas políticas públicas y el desempeño de nuestra economía“, recalcó Marcel.

“Creemos que si en realidad queremos cooperar, tener ciertos espacios de entendimiento, tenemos que ver qué nos falta, los temas a los cuáles nos tenemos que abocar. Y al mismo tiempo ir reconociendo los avances“, planteó el ministro de Hacienda.