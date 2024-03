VIDEO – “Paguen mejor”: el duro cruce entre la ministra Jeannette Jara y Bernardo Larraín Matte

13 de Marzo de 2024

Un debate sobre formalidad y flexibilidad laboral generó un áspero debate entre la ministra del Trabajo y el líder de Pivotes.

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, y el empresario Bernardo Larraín Matte protagonizaron un duro cruce respecto a la formalidad y flexibilidad laboral.

Al respecto, el líder de Pivotes planteó que la Ley de 40 Horas es insuficiente en materia de adaptabilidad y flexibilidad en el trabajo.

En esta línea, Larraín Matte aseveró, en el Encuentro Red Activa de Chile Mujeres y La Tercera, que “un 36% de las personas en edad de trabajar tienen empleo formal, once puntos menos que el promedio de la OCDE. Y esto es mucho más dramático si uno lo ve por el segmento socioeconómico, por quintil. El 20% de las personas con menores ingresos, el empleo formal es solamente un 15%. Esa cuestión es dramática”.

“O sea, si uno pusiera como principal inspirador de la agenda laboral la informalidad laboral y el bajo acceso al mercado del trabajo, sobre todo en el quintil número uno, si esa fuera la obsesión, hace rato estaríamos discutiendo políticas públicas distintas”, argumentó el empresario.

La respuesta de Jeannette Jara

Frente a estas afirmaciones, la ministra Jeannette Jara respondió que “Chile es bastante flexible”, agregando que “la disposición o las atribuciones del empleador son bastante amplias”.

En esta línea, la titular de Trabajo apuntó que “la gente que trabaja y que sabe que está subordinada a su empleador, es bien difícil para ella llegar y buscar un acuerdo con el empleador, porque hay una asimetría grande de poder”.

“No es que un trabajador o trabajadora le vaya a decir al empleador: ‘oye, ¿sabes qué? Me estás pagando un poco, acordemos un poquito más o necesito permiso para no sé qué’. Esa es una realidad, no está en ningún libro, pero es la realidad que vive la gente”, expresó Jara.

Ante esto, Bernando Larraín Matte le retrucó: ¿Por qué las personas optan libremente por no tener jornada? ¿Por qué las personas optan por no sindicalizarse? Si uno piensa que hoy día en el siglo XXI las personas están optando por no sindicalizarse en todos los países del mundo, piensa que es porque temen las represalias antisindicales, eso es no confiar en las personas, ministra”.

Jeannette Jara, por su parte, planteó que “lo que pasa es que uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad. Tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador porque estás en un nivel a lo mejor más alto, con más posibilidades, (pero) la gente común y corriente no tiene ninguna de esas posibilidades, vive al tres y al cuatro y gana muy poco en este país”.

“Lo que pasa es que a veces uno pone el foco en una discusión que es de carácter más política, que hace como que aquí no hubiese pasado nada. Entonces si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor. Respeten más los derechos de las personas. Ese es el rol también de los empresarios. Si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir”, sentenció.