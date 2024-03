“No se ponga a llorar”: video revela abuso sexual del alcalde de Laja a una funcionaria municipal

26 de Marzo de 2024

Pese a que el alcalde Roberto Quintana negó las acusaciones, salió a la luz un video en donde se aprecia que besa en 14 oportunidades a la funcionaria.

Compartir

El alcalde de Laja, Roberto Quintana, está bajo la lupa luego de que saliera a la luz pública una de las evidencias en su causa por abuso sexual. Se trata de un video de casi cuatro minutos en donde se muestra al jefe comunal intentando besar en reiteradas ocasiones a una funcionaria del municipio.

El registro, que fue publicado por BioBioChile y que estuvo en reserva por más de dos años, muestra a Quintana tratando de acercarse insistentemente a la mujer, pese a que ella le solicita que se detenga.

Además, en la prueba audiovisual se aprecia cómo a la funcionaria le provoca un tic nervioso que la hizo llorar. Al percatarse de esta situación, el alcalde le dice que “no se ponga a llorar” y vuelve a insistir para darle un beso.

De acuerdo a lo declarado por la víctima a Fiscalía, el acoso comenzó en julio de 2021. “Abrazos desmedidos, roces con sus manos y miradas insinuantes“, sostuvo.

En este contexto, el 5 de agosto de dicho año el alcalde llegó a la oficina en donde la funcionaria municipal estaba sola. En aquel lugar, la autoridad comunal procedió a besarla de forma reiterada en la cara con la intención de besarla en la boca.

“Él me abraza, lo que fue desmedido porque no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Le digo ya, ya, gracias, y se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir, ya que me tapaba el único espacio para salir“, expuso la víctima, según consignó BioBioChile.

A lo que agregó: “Seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme (…). En ese momento pensaba ‘él es mi jefe, es el alcalde’ y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo”.

Los detalles de la causa de abuso sexual contra el alcalde de Laja

El video se contrapone a lo que declaró el alcalde Laja ante la PDI, donde negó todas las acusaciones. Quintana argumentó que en aquella jornada se encontraba en diferentes actividades y adjunto 20 fotografías para sostener su versión.

El informe realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles expone: “Cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última“.

En ese sentido, el análisis de la prueba audiovisual estableció que Roberto Quintana besó 14 veces a la funcionaria y la abrazó en cinco ocasiones. “En reiteradas oportunidades, ella verbaliza su incomodidad a las acciones del imputado, pidiéndole que pare y que no sea insistente“, detalla el informe.

La audiencia por abuso sexual en contra del alcalde de Laja estaba pactada para marzo de 2022. Sin embargo, se ha reprogramado por diferentes motivos y hasta la fecha, aún se espera que se lleve a cabo dicha instancia.