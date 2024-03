VIDEO – “Es inhumano”: Saquean camión de paltas mientras conductor se encontraba fallecido al interior

30 de Marzo de 2024

El cuerpo fue encontrado por personal de emergencia entre los palets de las paltas.

Compartir

Un dramático accidente ocurrió en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, luego que un conductor falleciera tras volcar su camión, mientras transportaba paltas, y fuera posteriormente saqueado por los transeúntes que pasaban.

Como Emerson Herrera Robles, de 30 años y padre de tres niños, fue identificado el joven conductor que perdió el control de su camión, dándose vuelta y falleciendo en el lugar.

Su cuerpo fue encontrado por personal de emergencia entre los palets de las paltas que transportaba y no por las personas que fueron a saquear el contenido esparcido por la carretera.

César Latorre, colega del camionero fallecido, indicó a Meganoticias que esto es “trágico, aquí se hubiera podido salvar a Emerson porque estaba debajo de las paltas y la gente misma aplastándolo tratando de robarse toda la carga”.

“Es inhumano, yo mismo soy camionero y no me gustaría que me pase eso, para que tome conciencia la gente”, lamentó.

“A nosotros no nos interesa que nos roben, pero que salven al colega por lo menos, porque a Emerson ni siquiera lo encontraron”, declaró.