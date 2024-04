Boric anuncia traspaso de $93 mil millones del royalty minero a 307 comunas

5 de Abril de 2024

"Si el cobre es el sueldo de Chile, este debe llegar a todos los chilenos y chilenas y, de esta manera, estamos avanzando”, declaró el presidente Boric.

El presidente Gabriel Boric anunció que, a partir del 12 de abril, se transferirán $93.600 millones, correspondientes a los fondos de la nueva Ley de Royalty Minero, a 307 comunes en el país.

Boric oficializó la propuesta en el marco de la asamblea nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

“El royalty minero es más justicia y bienestar para Chile. No era racional ni era justo que las comunas donde están las faenas mineras no recogieran parte significativa de estas ganancias y tampoco era comprensible que las comunas más pobres no se beneficiaran de la riqueza que es de todos los chilenos y chilenas. Por eso reitero, si el cobre es el sueldo de Chile, este debe llegar a todos los chilenos y chilenas y, de esta manera, estamos avanzando”, declaró el presidente Boric.

En esta línea, reiteró la postura de reforzar los controles del Estado para garantizar la probidad, poniendo como ejemplo la Ley de Integridad Municipal, que surge en el marco de la Estrategia de Integridad Nacional, emanada de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada.

“Sabemos que ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción o de falta a la probidad, ninguna sociedad está exenta, la diferencia está en cómo reaccionamos frente a ella, cómo no la dejamos pasar y la combatimos de frente”, indicó el jefe de Estado.

Boric agregó que “tenemos que garantizar a la ciudadanía que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provecho de los recursos que son de todos. Insisto, tenemos que defender con orgullo la actividad política como una actividad honesta, como una actividad transformadora y recuperar, de esta manera, la confianza en la democracia y en sus instituciones por el bien de Chile y su futuro”.