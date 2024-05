Ex director de la PDI, Sergio Muñoz, saldrá de prisión preventiva y cumplirá arresto domiciliario nocturno

8 de Mayo de 2024

La Corte de Apelaciones también le impuso arraigo nacional al ex jefe policial, tras argumentar que el imputado ha colaborado con las investigaciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva al ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, y cambió su medida cautelar por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

De esta forma, el tribunal de alzada acogió la apelación presentada por la defensa del ex jefe policial, luego que en marzo pasado el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidiera que Muñoz debía esperar en prisión los 120 días establecidos para la investigación, tras ser acusado de violación de secreto, en el marco del Caso Audios.

Según argumentó la corte al dar a conocer su decisión, se basó en que el ex jefe policial ha colaborado con las indagatorias que se llevan a cabo, tras ser acusado de filtrar información al abogado Luis Hermosilla, respecto de las pericias que se realizaban en torno al caso de su antecesor como jefe de la PDI, Héctor Espinosa.

Al respecto, el abogado defensor de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, dijo que la decisión se fundamentó también en que “a la fecha no hay antecedente alguno que permita presumir que el señor Muñoz Yáñez se va a sustraer de la acción de la justicia“.

En esa misma línea, Manríquez enfatizó que su cliente “ha comparecido a todos los actos del procedimiento, ha levantado sus cuentas corrientes y ha prestado declaración” cada vez que se le ha solicitado.

De qué se acusa a al ex director de la PDI, Sergio Muñoz

Tras revisar el teléfono del abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación del caso Factop, la Fiscalía Oriente emitió órdenes para registrar tanto la casa particular como las oficinas de Sergio Muñoz en la PDI.

Aquello, debido a que en el WhatsApp de Hermosilla aparecieron varias comunicaciones en las que el ex jefe policial le entregaba información reservada sobre varios casos en los que supuestamente estaba involucrado el abogado.

Además de informarle de las pericias que se desarrollarían en la indagatoria al ex jefe de la PDI Héctor Espinosa, Muñoz le entregó información sobre las indagatorias que realizaba la policía civil sobre el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, los casos Enjoy y Dominga, el ex intendente metropolitano Felipe Guevara y el caso de Gastos Reservados.

Por todo lo anterior, la fiscalía imputó a Sergio Muñoz por el delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.