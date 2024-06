Los nuevos videos y teorías de la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Limache

8 de Junio de 2024

En los últimos días han surgido nuevos registros de los momentos previos a la misteriosa desaparición de María Elcira Contreras.

A casi un mes de que comenzó la búsqueda de María Elcira Contreras, adulta mayor que desapareció el Día de la Madre, en medio de un almuerzo familiar en un restaurante de Limache, continúan las diligencias para intentar dar con el paradero de la mujer.

Bajo este contexto, se han ido revelando registros de los momentos previos a su desaparición y nuevas hipótesis con respecto a lo anterior.

De esta forma, han ido apareciendo videos de las cámaras de seguridad del restaurante Fundo Las Tórtolas, lugar en donde la mujer fue vista por última vez.

En uno de ellos se aprecia una sombra, la cual podría ser de la figura de la adulta mayor. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por la policía.

Dicha sombra se ve en el patio del local, donde no hay señales de que hayan más personas cerca de la mencionada silueta. Además, esto podría dar pistas sobre la dirección que habría tomado la mujer después de haber ido al baño del restaurante.

RESTAURANTE FUNDO LAS TÓRTOLAS

Videos muestran a la adulta mayor antes de su misteriosa desaparición en Limache

En el matinal de Mega, Mucho Gusto, también dieron a conocer otros registros, en los cuales se aprecia a María Elcira Contreras llegando al restaurante acompañada de sus familiares.

En esa línea, la mujer aparece caminando tomada del brazo de un joven antes de entrar al local y sentarse para almorzar en el marco de la celebración del Día de la Madre el pasado 12 de mayo.

MEGA.

El portazo que recibió la familia de María Elcira por parte de la Fiscalía

Ante los nulos resultados de las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso y la PDI, la familia de la adulta mayor solicitó al Ministerio Público que designe un fiscal exclusivo que lidere el caso.

Carla Hernández, nieta de la mujer de 85 años, aseguró que la familia no está convencida que la principal hipótesis sea un accidente.

“Es imposible que mi abuela haya logrado subir una pendiente de unos 150 metros, ya que ella en plano caminaba bien pero tenía un problema en los meniscos de una rodilla y no habría podido llegar hasta allá arriba con ese problema. Además ella estaba muy bien mentalmente, sí puede haberse desorientado por las características del lugar pero no habría ido a un lugar peligroso al menos no por sus propios medios”, declaró a Soy Chile.

Ante esto, Hernández dijo que “pensamos que alguien se la pudo llevar a otro lugar con intención de solo hacerle daño o que la quisieron asaltar”.

Sin embargo, la petición de la familia de María Elcira Contreras encontró un portazo por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso, ya que explicaron que no cuentan con fiscales exclusivos.