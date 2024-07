Por qué Karina Oliva pudo viajar a Venezuela si está con arraigo nacional

25 de Julio de 2024

Dos abogados y académicos universitarios le explicaron a EL DÍNAMO cómo Karina Oliva consiguió viajar a Caracas pese a contar con arraigo nacional.

En Caracas, la capital de Venezuela, y con el propósito de tomar parte en un diplomado, se encuentra por estos días la ex militante de Comunes, Karina Oliva, pese que la ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana está con arraigo nacional, tras ser imputada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude de subvenciones en el marco de esa campaña.

Pero, cómo fue que Karina Oliva obtuvo la autorización para viajar fuera del país cuando sobre ella pesaba dicha orden de arraigo y todavía se realizan labores de investigación en torno a su caso.

“Esto se ventila en una solicitud especial ante el Tribunal de Garantía, en la que se solicita el alzamiento parcial del arraigo, algo que usualmente se hace frente a alguna determinada actividad del extranjero“, le explicó a EL DÍNAMO el abogado y académico del Departamento de Derecho Público de la Usach, Marcos Contreras.

Allí el imputado “puede pedirle al tribunal que lo autorice para hacer abandonó el país por un tiempo y hacia un destino determinado, y el tribunal puede autorizarlo o no. Si lo hace, además puede fijar una fianza; es decir, que la persona aporte una cantidad de dinero con el objeto de asegurar su retorno para seguir siendo sometida al procedimiento“, complementó el también abogado y docente de la Universidad Central, Cristóbal Contardi.

La caución para que Karina Oliva pudiera viajar pese al arraigo

Respecto del monto de $700 mil que se estableció como caución para autorizar el viaje de Karina Oliva, Contardi admitió que “es una fianza relativamente baja, pero tampoco es excesiva; o sea, está dentro de los rangos que generalmente se ocupan“.

En ese sentido, el profesional explicó que el tribunal “toma en consideración que a la persona que está imputada todavía le asiste la presunción de inocencia. Entonces, sin perjuicio que puedan existir antecedentes sobre si existe o no existe el delito o se haya cometido o no, hasta que no exista una sentencia definitiva que se encuentre ejecutoriada, todavía le asisten ciertas presunciones respecto de su inocencia. La ley presume eso”.

Por su parte, Marcos Contreras, admitió que no estaba al tanto de “los antecedentes del caso y el patrimonio de la señora Oliva, pero el monto de la fianza se fija en relación con cuatro factores: el patrimonio de la persona, para que sea un real incentivo la fianza; la extensión del viaje, porque tampoco puede ser muy largo; el comportamiento del imputado durante el proceso, y la pena que eventualmente arriesga“.