Karina Oliva apunta contra quienes deberán “pedir disculpas” cuando se confirme su inocencia

23 de Diciembre de 2023

La ex candidata a gobernadora regional abordó cómo varias figuras, entre ellas el presidente Boric, se distanciaron una vez que se conocieron las acusaciones en su contra.

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora regional y al Senado, protagonizó su primera entrevista luego de haber sido formalizada durante esta semana como autora y ejecutora del delito de fraude de subvenciones.

Esto, por presuntamente emitir boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios que no se prestaron o se abultaron los montos reales. Mientras dure la investigación, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En conversación con La Tercera, Oliva apuntó contra aquellas “personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde” una vez que “sea declarada inocente“.

En ese sentido, abordó la distancia que tomar varias figuras políticas, entre ellas el presidente Gabriel Boric, una vez que se conocieron las denuncias en su contra.

“No lo entendí. Lo acepté, que es distinto. Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó“, aseguró.

En relación al mandatario, indicó que “yo igual acepto que estaba presionado por la opinión pública, por los que estaban en su entorno”.

A él también se sumaron figuras femeninas como Irací Hassler, Camila Vallejo y Antonia Orellana quienes “desaparecieron” y “tampoco me preguntaron” sobre las acusaciones en su contra.

Junto con eso, Karina Oliva reconoció que “no me siento parte del Frente Amplio. Tengo una cercanía más bien política a todo lo que se está construyendo desde la izquierda latinoamericana, en general”.

No se respetó la presunción de inocencia

Según Karina Oliva, cuando estalló su caso, en ningún momento se respetó su presunción de inocencia.

“Esto de ser condenatorios sin tener un procedimiento… Creo que eso es lo importante. En términos políticos se dice vamos a escuchar, vamos a evaluar, vamos a tomar conocimiento y después vamos a decir algo (…) a mí no me se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia“.

Al respecto, planteó que esto se dio porque “era una candidata bastante distinta al resto, porque era bien interpeladora, bien parada en la hilacha, porque en algunos términos mi mamá dice que soy bastante temeraria”.