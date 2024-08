Caso Audios salpica a Manuel Guerra: ex fiscal de Caso Penta y Minera Dominga es vinculado con nexos entre Hermosilla y Chadwick

27 de Agosto de 2024

La Fiscalía Nacional se encuentra investigando los chats entre Luis Hermosilla y el ex fiscal a cargo del Caso Penta, Manuel Guerra,

Conversaciones a través de Whatsapp entre Luis Hermosilla y el ex fiscal a cargo del Caso Penta, Manuel Guerra, pusieron a este último en la mira de la Fiscalía Nacional, mientras el abogado deberá cumplir prisión preventiva mientras se le investiga por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios.

Así lo dio a conocer Ciper Chile, medio que confirmó que “son varios los intercambios por Whatsapp entre el ex fiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla que están siendo revisados por el Ministerio Público“, a la vez que aseveró que la intervención del jurista se debió a su preocupación porque el caso pudiera afectar a su socio y amigo Andrés Chadwick, y al fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

En conversación con Ciper, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán ratificó que Luis Hermosilla “me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick“.

Los chats entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra por el Caso Penta

Fue en este contexto que el abogado Luis Hermosilla tomó contacto con Manuel Guerra, que entonces se desempeñaba como jefe de la Fiscalía Regional Oriente y tenía a su cargo la investigación del Caso Penta.

De acuerdo con lo informado por Ciper, “en uno de los diálogos, fechado en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a Andrés para darle una salida al Caso Penta. Se refieren a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del presidente Piñera”.

En la nota de prensa también se precisó que el referido chat “no es el único donde Hermosilla y Guerra conversan sobre el Caso Penta“.

Al respecto, el ex fiscal Chahuán recordó que recibió “una llamada de Luis Hermosilla luego de que la defensa de los dueños de Penta –Carlos Délano y Carlos Lavín– le entregaron al Ministerio Público antecedentes que revelaron nexos entre Penta y varias sociedades vinculadas al círculo de amigos o socios del ex presidente Piñera y se especulaba en los medios que se podía citar a declarar a familiares… al ministro Chadwick”.

Sin embargo, el contacto entre el entonces fiscal y el abogado no se restringió al caso Penta, ya que Manuel Guerra también “fue el fiscal que inició la indagatoria sobre la compraventa del proyecto minero Dominga, que involucraba al presidente Sebastián Piñera y a su familia, causa en la que decidió sobreseer definitivamente al fallecido mandatario, luego de nueve meses de indagatoria”, según recordó Ciper.

Qué pasó con Manuel Guerra tras las “clases de ética”

Fue el 31 de julio de 2021 cuando Manuel Guerra dejó su cargo como jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y, al día siguiente fue contratado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo), “que integran las municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, las que estaban comandadas por alcaldes de Chile Vamos, el sector político más vinculado al financiamiento ilegal prestado por Penta y que Guerra había investigado”, recordó Ciper.

No obstante, finalmente la incorporación de Guerra a la entidad se frustró, tras la publicación de un reportaje de prensa que abordó el tema en profundidad.

Sin embargo, el ex fiscal a cargo del Penta sí consiguió un trabajo como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, a la que posteriormente se incorporó Andrés Chawick en calidad de decano.

Tiempo después el mismo Chadwick, uno de los coroneles de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y amigo y socio de Luis Hermosilla, asumió como presidente de la junta directiva de la misma casa de estudios superiores.