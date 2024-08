“Yo no le tengo susto”: los detalles del nuevo round entre Juan Pablo Hermosilla y el ministro Luis Cordero

29 de Agosto de 2024

El abogado Juan Pablo Hermosilla y el ministro de Justicia, Luis Cordero, protagonizaron un cruce de declaraciones a raíz de lo "politizado" que está el denominado caso Audios.

Compartir

Con dureza respondió el abogado Juan Pablo Hermosilla a las críticas que le dedicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, por las declaraciones que realizó luego de que el presidente Gabriel Boric se congratulara por la prisión preventiva decretada para Luis Hermosilla, en el marco del Caso Audios.

En la oportunidad, el secretario de Estado aseveró que el imputado, que desde ayer miércoles permanece en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, “ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile“.

A raíz de dichas palabras, Juan Pablo Hermosilla aseveró que “es inaceptable que el Presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales“.

“No sé dónde estudió”

Luego, el defensor de Luis Hermosilla cargó directamente contra Luis Cordero y manifestó que “no sé dónde estudió el ministro de Justicia, pero me parece raro lo que dice. Tengo la Ley 19.880 en su artículo 17, las letras A, B, C y F, expresamente estableciendo que lo que hicimos no fue ilícito ni escondido“.

“El ministro de Justicia es abogado y su función no sólo es cumplir la Constitución, está obligado, de acuerdo al artículo 6º, a sólo actuar dentro de los márgenes constitucionales“, indicó.

Hermosilla advirtió a la vez que, de lo contrario, “me va a obligar además a recordar dónde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes”.

“No sé, estará acostumbrado a que la gente le tenga susto. Yo no le tengo susto“, aseveró Juan Pablo Hermosilla, quien planteó que “es reinteresante ver el currículum de él (Luis Cordero) en la época de dictadura, cuando uno se jugaba algo más que el prestigio cuando salía a defender causas como los degollados“.

Qué respondió Luis Cordero a Juan Pablo Hermosilla

La mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a parte de las críticas que emitió durante la víspera el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó que el caso de su hermano se había politizado tras la intervención del presidente Gabriel Boric.

“El Gobierno ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. Cada vez que se ha pronunciado sobre este punto el Gobierno o algún ministro o ministra está referido a la importancia global de este caso. Las declaraciones mías en relación a este caso siempre han estado vinculadas al impacto que tiene la profesión legal“, aseveró el secretario de Estado en conversación con radio Duna.

“Yo no he emitido opiniones sobre su trabajo profesional. No hubo comentario sarcástico, si lo tomó así lo lamento mucho”, afirmó el ministro.

Respecto a lo manifestado por el abogado en cuanto a “abrir el teléfono” de su hermano para que “veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”, el ministro Luis Cordero aseguró que “me parece que una interpelación en una entrevista, en un asunto que es objeto de investigación, me parece inadecuado“.