Acusaciones de retraso y expectativa por baja en la tasa: la tensa espera por el Informe Anual de Homicidios 

El ministro Luis Cordero adelantó en la previa de la entrega del informe que la tasa de homicidios bajó en el último año, reavivando las críticas por la metodología utilizada por el Gobierno, justo cuando el recién implementado ministerio entrará en funciones.

Este miércoles 2 de abril el recientemente asumido ministro de Seguridad, Luis Cordero, dará a conocer los pormenores del Informe Anual de Homicidios, a siete meses de la última entrega del insumo elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La entrega del informe está cruzada por varios factores: el supuesto retraso en la transmisión de las cifras, las altas expectativas que ha generado el Gobierno en cuanto a la eventual baja en la tasa de homicidios, y los cuestionamientos de la oposición que no se ha mostrado conforme con los números que ha exhibido del Observatorio de Homicidios.

En referencia al retraso del informe —su última entrega fue en septiembre de 2024, pero con datos actualizados sólo hasta junio de ese año—, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, descartó hace unas semanas que la entrega llegue fuera de plazo.

“Se requiere de un tiempo para revisar caso a caso para no tener errores. Lo que ha ocurrido este año no es nada distinto a lo que ocurrió los meses anteriores y los años anteriores, por lo tanto no hay ningún atraso en la entrega de la cifra”, sostuvo la autoridad.

Sin embargo, el dato concreto dice que en un plazo de nueve meses no ha existido actualización en la “cifra oficial”, como se ha encargado de calificar el Gobierno a los resultados del informe.

El informe es especialmente relevante ya que tanto la Policía de Investigaciones, como el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros, el Servicio Médico Legal (SML) y el Ministerio Público, entregan sus propias cifras de homicidios.

La tarea del Observatorio de Homicidios, en cambio, es contrastar los diversos informes que entregan las instituciones involucradas para entregar un consolidado que se considera la “cifra real”. Dicha tarea es realizada desde 2022 por la Subsecretaría del Delito que ahora se trasladó al recientemente estrenado Ministerio de Seguridad que entrará en funciones oficialmente a partir de este martes 1 de abril.

Respecto a la importancia del informe, el ministro Luis Cordero aseguró que este permite conocer de forma precisa “el perfil de las víctimas y la distribución por región”. Adicionalmente, el ministro apuntó a que se confirmaría la “tendencia a la baja” de los homicidios que ya se había visto durante 2024.

“Hay una baja (en la tasa de homicidios) que da cuenta que se han logrado intervenciones positivas, pero quiero ser bien franco; el país necesita realizar esfuerzos adicionales en materia de homicidios”, acotó el recién nombrado ministro en conversación con Estado Nacional.

En torno a la cifra, el último informe situó la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 6,3 puntos (2023), cuatro menos que en 2022. En los últimos siete años, sin embargo, la cifra ha tendido al alza, a excepción de 2021 que registró una baja coincidiendo con el periodo de aislamiento producto de la pandemia.

En 2018, la cifra se posicionó en los 4,7 homicidios por cada 100 mil habitantes; 4,8 en 2019; 5,7 en 2020 y 4,6 en 2021. En 2022 fue el punto de quiebre: un aumento de dos puntos llegando a los 6,7. En el primer semestre de 2024 se fijó la cifra en 2,9.

Según comentan a EL DÍNAMO voces conocedoras de la materia, una “tendencia a la baja” debería coincidir con una cifra por debajo de los 6 puntos. De lo contrario, “sería una estabilización” de la tasa.

Homicidios: la tensa espera por el informe

De antemano, personeros de la oposición ya han alertado las implicancias que tendría generar una “alta expectativa” respecto a los resultados del informe, sobre todo en consideración de que en el último mes se han registrado casos que han generado gran conmoción social, como el doble asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros o el asesinato de un empresario en Quinta Normal.

El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), hizo un llamado a la prudencia ante las declaraciones de Cordero.

“El ministro es muy teórico (…) Yo creo que hay que ser muy prudente cuando la estadística te puede hablar a favor o en contra. Yo creo que no hay que celebrar cuando baja el homicidio, se estabiliza, y tampoco hay que sobrerreaccionar”, sostuvo Delgado en conversación con Radio Agricultura.

El diputado integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), apuntó a una de las controversias que genera el informe desde su implementación en 2023: la diferencia entre el consolidado de la Subsecretaría de Prevención del Delito y las cifras de Carabineros.

“El ministro de Seguridad no puede partir sus funciones confundiendo a la ciudadanía con cifras. Decir que están a la baja los homicidios es engañar a la ciudadanía, que vive una realidad muy distinta a la del ministro, con homicidios cada vez más brutales unos de otros todos los días, y con cifras de carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito que dicen todo lo contrario (…) Diciendo cifras distintas de lo que ocurre en la realidad solamente va a dificultar que usted pueda hacerse cargo de la seguridad de nuestro país”, apuntó el legislador.

Fue el mismo Luis Cordero quien, a principios de marzo, se refirió a esta controversia explicando que la diferencia responde a una cuestión metodológica arraigada en el S.T.O.P de Carabineros y la manera de contabilizar los homicidios.

“El Sistema S.T.O.P. como el que tiene la base de datos estadística del Ministerio Público, viene de un agrupamiento de delitos y de clasificación de delitos que es bien antiguo. Y, por lo tanto, cuando se refiere a homicidios, se refiere a homicidios en toda su expresión. No solo los consumados, sino que también los frustrados. Y en todo el ítem crímenes, incluyendo los tentados”, dijo el ministro.

En esa línea, la jefa de bancada de diputados del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, comentó que “yo espero que la derecha recoja esta información, porque lo que ha hecho en los últimos años es decir que esas cifras no valen y que las que valen son las del S.T.O.P pero es un dato que se incluye en estas cifras (totales)”.

De todas formas, la diputada subrayó que “es importante que el dato que está dando a priori el nuevo ministro de Seguridad se corrobore cuando se entreguen las cifras, porque estaría dando luces de por donde hay que caminar en materia de homicidio y sobre qué la política pública en esta materia efectivamente está dando resultados”.