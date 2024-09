Cadem: Matthei sigue liderando carrera presidencial y Bachelet superó a Kast en preferencia de voto

16 de Septiembre de 2024

Evelyn Matthei no solo mantuvo el liderazgo de la carrera presidencial, según Cadem, sino que también aumentó su respaldo en cinco puntos.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, subió cinco puntos y alcanzó un 26% de preferencias, manteniendo una sólida ventaja en la carrera presidencial, según la encuesta Cadem.. A ella le siguieron la ex presidenta Michelle Bachelet (11%) y el líder republicano José Antonio Kast (9%).

El sondeo, correspondiente a la segunda semana de septiembre, mostró que por primera vez la ex jefa de Estado superó al ex candidato presidencial en intención de voto.

De acuerdo con los resultados de la encuesta Cadem, tras la figuras de Matthei, Bachelet y Kast les siguen Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá y Camila Vallejo (2%a), Franco Parisi y Tomás Vodanovic (1%).

Aprobación de Boric

Además de la carrera presidencial y el liderazgo de Matthei, por otra parte, Cadem mostró que la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric tuvo una caída de tres puntos respecto de laa semana pasada, situándose en un 32%.

En tanto, la desaprobación a la gestión del mandatario evidenció un alza de cinco puntos, llegando a un 61%, mientras que un 5% no aprueba ni desaprueba, y un 2% dice que no sabe o no responde.

En cuanto al conocimiento de figuras políticas, Michelle Bachelet encabeza la lista, con un 99%, seguida de Evelyn Matthei (97%); Marco Enríquez-Ominami (95%); Pamela Jiles (93%), José Antonio Kast y Ricardo Lagos Weber, ambos con 92%.

Caso Audios

Lo ocurrido la última semana con el Caso Audios también fue abordado por la encuesta Cadem, la que mostró que el 61% de los consultados vincula el caso con el Poder Judicial, mientras que el 29% lo relaciona con la Fiscalía y el 27% con los abogados.

Pero además, el 21% de los que fueron encuestados, vincula el caso con la UDI, mismo porcentaje que recibe el Congreso, mientras que quienes relacionan el Caso Audios con el Gobierno alcanzan a un 17%.

A la vez, el 89% de los consultados estima que el caso está comenzando y se sabrá mucho más con el transcurso de las semanas, mientras que apenas el 2% cree que ya se conoce casi todo del caso.