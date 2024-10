Ángela Vivanco saca la voz: “Hay una voluntad que me vaya sin decir nada”

3 de Octubre de 2024

La suspendida magistrada de la Corte Suprema tuvo palabras para su relación con el abogado Luis Hermosilla.

Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, sacó la voz para referirse a la causa penal y administrativa en su contra y por su vinculación con el abogado Luis Hermosilla y el caso Audios.

En declaraciones a T13, la magistrada se lamentó que “hoy todos los que nos vinculamos en algún momento con el señor Hermosilla estamos cuestionados. Y es una pena porque algunos se habrán vinculado en situaciones reñidas con la ley y otros no”.

Ángela Vivanco sostuvo que “algunos nos vinculamos desde el punto de vista de una vinculación social. Que era una vinculación de una amistad social, porque tampoco era un amigo íntimo ni cosa parecida”.

Es por esto que “hemos terminado muy perjudicados por esa situación, cosa que me parece injusta. Y me duele mucho estar en esta situación y con tantas dificultades y trabazones para poderme defender”, agregó la jueza de la Corte Suprema.

La magistrada también tuvo palabras para los parlamentarios que han pedido su salida del Poder Judicial, a través de acusaciones constitucionales, aseverando que “¿cuáles son los apuros o cuáles son los apuros de los que llaman diciendo que lo mejor sería que yo renunciara? No lo sé. Habría que entrar a interpretarlo”.

“Pero que hay una voluntad que me vaya luego y me vaya sin decir nada, que renuncie y que yo no haga olitas, claramente yo así lo visualizo”, sentenció.