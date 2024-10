Anuncian querella contra ex fiscal Manuel Guerra por chats con Hermosilla sobre casos Penta, SQM y Cascadas

Actualizado el 7 de Octubre de 2024

Cohecho, violación de secreto y prevaricación son los delitos por los que los abogados que vieron los casos Penta, SQM y Cascadas prentarán una querella contra el ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra.

Compartir

Los ex abogados de los casos Penta, SQM y Cascadas, María Inés Horvitz y Mauricio Daza, presentarán una querella en contra del ex fiscal Manuel Guerra a raíz de los chats que intercambió con el abogado Luis Hermosilla sobre las causas.

Así lo informó este lunes CNN Chile, medio que afirmó que sus fuentes le confirmaron que la demanda será interpuesta por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa.

Según lo reportado por el medio, la ex integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, ratificó que también están estudiando la posibilidad de emprender otra acción judicial contra el abogado Luis Hermosilla por el delito de soborno. Además de analizar la opción de interponer otra querella contra el ex ministro Andrés Chadwick.

Por su parte, el abogado Mauricio Daza justificó la presentación de la acción judicial dado que “el enorme esfuerzo de estudio y litigación que hicimos para que se esclareciera la verdad de lo sucedido y se llevara a juicio a los responsables era inútil, ya que finalmente el destino del caso estaba definido a partir de actos de corrupción cometidos por quien tenía a su cargo la dirección de la investigación“.

La presentación de la querella contra Manuel Guerra se enmarca en los contactos que realizó el ex fiscal regional oriente con el abogado Luis Hermosilla para darle un cierre al caso Penta a través de las gestiones del ex ministro del Interior en los gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick.

Así, entre los mensajes que intercambiaron Guerra y Hermosilla, el primero le dijo al imputado en el caso Audios que “si yo negocio estando en discusión ese tema, lo que se percibirá es que estamos cediendo a las presiones“.