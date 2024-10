VIDEO – Quién es el chamán acusado de la muerte de una mujer en medio de ritual en Pirque

12 de Octubre de 2024

En sus sesiones, César “Rumi” Ahumada, utiliza la ayahuasca como herramienta terapéutica.

Una mujer de 38 años murió en medio de un supuesto tratamiento de desintoxicación proporcionado por un autodenominado chamán durante un ritual en la comuna de Pirque en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima identificada como Antonella Francisca Canales Villablanca, acudió a la parcela del chamán César “Rumi” Ahumada, de 54 años, porque se encontraba con dolores físicos.

En ese lugar, el sujeto le habría ofrecido un “trabajo de purga” que consistía en ingerir tabaco líquido y vomitarlo repetidas veces.

Posterior a ello, la mujer se descompensó por lo que el chamán la llevó hasta el Cesfam de Pirque, donde ingresó fallecida.

En tanto, César Ahumada, fue detenido y será formalizado este lunes por cuasidelito de homicidio.

Quién es el chamán de Pirque

César “Rumi” Ahumada, el director del centro terapéutico Manto Wasi en Chile que en Instagram está como Ayahuasca.cl.

En sus sesiones de supuesta ayuda y según indican las redes sociales del centro, “utiliza la ayahuasca como herramienta terapéutica en combinación con la psicoterapia para el tratamiento de diversas condiciones psicológicas”.

Según agregan en la plataforma, el autodenominado Chaman “tiene más de 20 años de experiencia en el uso ritual de la ayahuasca y otras plantas amazónicas y recibió su formación a través de retiros y dietas en la selva”.

Otro antecedente que se entrega en el sitio web del centro es que “Rumi” enfrentó un juicio penal en 2009 por porte de drogas, debido a la presencia de DMT (dimetiltriptamina es un compuesto natural psicoactivo que se encuentra en cantidades variables en innumerables plantas y animales) en la ayahuasca que utiliza para sus ceremonias.

“Sin embargo, en este juicio no solo se demostró que la ayahuasca no es dañina para la salud y que el brebaje ayahuasca no está fiscalizado. Además con el cúmulo de antecedentes vertidos en el juicio, el tribunal adquirió la convicción de que está lejos de constituir un peligro para la salud pública”, relata la página.