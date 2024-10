Director de la PDI explica por qué Manuel Monsalve no estaba con escolta en el Ají Seco

Actualizado el 18 de Octubre de 2024

El titular de la PDI dejó en claro que "las escoltas están disponibles para la autoridad, pero habrá ocasiones en que quizás no comunica porque no se desplazaron con él y los liberó de su participación”.

Compartir

Eduardo Cerna, director de la PDI, entregó más detalles de la actuación de la policía civil ante la denuncia de violación que enfrenta el ex subsecretario Manuel Monsalve.

Cerna, quien se encontraba en La Moneda, reconoció que fue él quien le comunicó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que el subsecretario de la cartera enfrentaba una investigación del Ministerio Público.

“Yo le comunico a la ministra del Interior que se estaban realizando actuaciones investigativas, que tenemos una investigación por delito sexual, cuyos alcances se verán y que el implicado era el subsecretario del Interior”, aseveró el director de la PDI.

En esta línea, explicó las razones para tomar esta decisión, puntualizando que “tenemos un nexo permanente y directo con él (Monsalve) y él era el investigado”.

Junto con ello, Eduardo Cerna se refirió a la ausencia de escoltas el día que habrían ocurrido los hechos, aseverando que “las actuaciones que se han comentado en la prensa no están los escoltas. Son desplazamientos, que el subsecretario informa, son independientes y sin los escoltas”.

“El escolta debe estar permanentemente, pero no puede obligar al protegido que lo use (…) desconozco el detalle, pero no estaban los escoltas con él en todas las actuaciones”, agregó.

El titular de la PDI dejó en claro que “las escoltas están disponibles para la autoridad, pero habrá ocasiones en que quizás no comunica porque no se desplazaron con él y los liberó de su participación”.

“En las actuaciones en general que han sido objetos, no participó la escolta y no tengo conocimiento que haya sido en vehículo fiscal (…) no fue con escolta ni en vehículo institucional”, reiteró, apuntando que Monsalve fue quién le pidió no contar con escolta dicho día.