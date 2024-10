Gestiones irregulares y solicitud de inhabilidad de juez: los detalles de la audiencia de cautela de garantías por Caso Monsalve

Actualizado el 23 de Octubre de 2024

El fiscal Armendáriz detalló las gestiones de Monsalve antes de que se concretara la denuncia, manifestando que hay indicios de una posible alteración de la investigación y que pudo existir “enmascaramiento de medios de prueba”.

Tras la solicitud de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, este miércoles se desarrolló la audiencia de cautela de garantías tras la denuncia por violación y abuso sexual. Esto con el objetivo de tener acceso a la información de las diligencias que lleva adelante la Fiscalía.

Bajo este contexto, los abogados defensores iniciaron sus argumentos y confirmaron que la ex autoridad de Gobierno sí prestó declaración el martes 15 de octubre, un día después de que se presentara la denuncia en su contra. En dicha fecha también entregó su primer teléfono. Esto pese a que la defensa de Monsalve, María Inés Horvitz, había expuesto que no había dado declaración ante Fiscalía.

“Él (Monsalve) prestó declaración. Advierto que hay discusión, aparentemente, porque el Ministerio Público entiende que no fue una declaración, pero nosotros entendemos que sí lo fue”, expuso el abogado Cristián Arias.

Manuel Monsalve tras denuncia por violación: “No me acuerdo de nada”

Luego de que la defensa solicitara información acerca de dicha declaración, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, sostuvo que en el momento en que se presenta con Manuel Monsalve cuando se encontraba llevando adelante las primeras diligencias del caso, el imputado dijo “a mí me gustaría declara que no me acuerdo nada”. Ante esto, el persecutor recordó que lo detuvo y le señaló que tiene derechos, y entre ellos, a no prestar declaración y guardar silencio.

Tras ello, “el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado“. Desde entonces el Ministerio Público no ha mantenido contacto con el ex subsecretario del Interior.

Los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve

Con respecto a los delitos que se le imputan, el fiscal comentó que “para no levantar la reserva anticipadamente vamos a decir que lo que se investiga acá es un delito de violación, contra una víctima mayor de edad que tenía una relación de subordinada y dependencia con el imputado, y que se realizó los días 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano”.

Sumado a ello, recalcó que “podríamos estar investigando al imputado algún tipo de conducta ilícita relacionada con estas actividades que llevaron antes de la denuncia a detectives de la Policía de Investigaciones a hacer alguna denuncia. Dichas actuaciones se llevaron a cabo a solicitud del imputado; antes de que hubiera una indagación, él dispuso que Policías de Investigaciones concurrieran tanto al hotel como al restaurante”.

También precisó que se indaga un posible “abuso sexual por sorpresa”, el cual habría ocurrido el 1 de septiembre, cuando la víctima acusó un beso no consentido.

Las gestiones irregulares que acusó la Fiscalía

El fiscal Xavier Armendáriz justificó el secreto de la investigación en dos puntos: el informe sexológico de la víctima y “antecedentes relativos a gestiones previas de la PDI predenuncia”.

Posteriormente se refirió a las diligencias de Manuel Monsalve previo a la presentación de la denuncia en su contra.

“Los hechos ocurrieron del 22 al 23 de septiembre (…) Pasaron casi tres semanas hasta el 10 de octubre en que esta gestión no se hizo. Y el imputado no comunicó esta situación a nadie en función de su cargo. Y tres semanas después se preocupó de que tenía la memoria borrada (…) Creemos que aquello no obedece a una situación de esa naturaleza, sino que el señor Monsalve comenzó a pensar que iba a ser denunciado de un delito de violación“, expuso Armendáriz.

Siguiendo en esa línea, manifestó su sospecha con la intención del ex subsecretario de “ejercer algún tipo de enmascaramiento” del caso.

Manuel Monsalve ordenó a la PDI acercarse a la víctima

Por otra parte, el fiscal reveló que las gestiones previas que “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

“Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima”, detalló Armendáriz.

Ante esto, planteó: “Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Y es una investigación que está en curso, que está recién empezando”.

Tras los argumentos de la Fiscalía para mantener el secreto en la investigación, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, decretó que la defensa de la ex autoridad de Gobierno no accederá a las indagatorias de la carpeta investigativa que están bajo secreto por un período de 40 días.

Sumado a ello, expuso que la defensa tendrá acceso a las diligencias, que no tienen carácter de secreta, en un plazo de 15 días.

Defensa de Monsalve pidió la inhabilitación del juez en medio de discusión por la incautación de teléfonos

Durante la audiencia de cautela de garantías, la defensa de Manuel Monsalve solicitó al juez Ponciano Sallés que se inhabilite.

El abogado Cristián Arias dijo que “vamos a solicitar la inhabilidad del magistrado“. Esto, relacionado con la incautación de un tercer teléfono, que actualmente está bajo custodia del Tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso.

Este dispositivo ha causado gran controversia, puesto que el Ministerio Público decidió no realizar las pericias, debido a que la defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción.

“Hay dos cuestiones que se discuten en el 220, expresamente señaladas en la ley, la legalidad de la orden y la posibilidad de que exista, en el aparato que hoy tiene el tribunal, alguno de los supuestos señalados en la norma”, expuso el abogado defensor.

A lo que agregó: “Respecto de lo primero, en la última parte de la resolución respecto de la cautela de garantía, el magistrado precisamente a lo que se refirió fue a la legalidad de la orden (…) entonces entiendo que esa discusión ya está zanjada por el magistrado“.

Según Arias, lo anterior “no tiene sentido, y pierde lógica, la posibilidad de volver a plantearla porque, en los términos de la causal de inhabilidad (…) ya hubo pronunciamiento“.