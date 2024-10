VIDEO – “Esa pregunta no corresponde”: la molestia de Andrés Chadwick al ser consultado si teme ir a la cárcel

Actualizado el 26 de Octubre de 2024

El ex ministro Andrés Chadwick se molestó con una periodista cuando se dirigía a votar tras preguntarle si tenía miedo de ir a la cárcel, debido a la investigación en su contra.

“Esa pregunta no corresponde“, respondió esta mañana el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando se le consultó si temía ir a la cárcel, luego que la Fiscalía anunciara que lo citaría a declarar en calidad de imputado en el Caso Audios.

El abogado fue consultado sobre el tema mientras se dirigía a votar en las Elecciones 2024, ocasión en la que planteó que hasta el momento “no he sido citado por parte de la Fiscalía en ninguna calidad“, le dijo a Chilevisión.

“Lo demás lo ve todo mi abogado”, complementó Andrés Chadwick, al asegurar que está “totalmente tranquilo”, y aseveró que “tengo entendido de que (la audiencia de cautela de garantías) quedó fijada para finales de noviembre“.

Andrés Chadwick pidió dejar que las instituciones funcionen

Además del tema cárcel, cuando le preguntaron qué opinaba respecto de que se lo califique como el “motor del tráfico de influencias”, Andrés Chadwick respondió que “no es así. Nunca ha sido así y por esas expresiones yo me he querellado“.

Más adelante, respecto del mismo tema, manifestó que “hay una vieja y sabia expresión, que creo que la señaló el ex presidente Lagos en su momento y todos la hemos asumido (…) están funcionando las instituciones, dejemos que funcionen“.