Juan Pablo Hermosilla adelanta que entregará chats de su hermano en 10 días y apunta a Ángel Valencia

23 de Octubre de 2024

El penalista también tuvo palabras para la acción judicial en contra del Ministerio Público por la filtración de los chats de su hermano en diversos medios de comunicación, pidiendo la incautación de los teléfonos de los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, se refirió a la investigación del Caso Audios, que lo tiene en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, dejando en claro que liberará los cuestionados chats de su hermano con miembros del Ministerio Público en 10 días más.

En entrevista con CNN Chile, el profesional precisó que “yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer públicos todos los contactos que tenía Lucho con fiscales. No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo”.

Juan Pablo Hermosilla también tuvo palabras para el encuentro entre su hermano y el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la cual participó el ex ministro Andrés Chadwick, dejando en claro que Valencia “ha dicho cosas que no son ciertas, cuando el declara que no tuvo más conversaciones con Luis desde que lo nombraron, eso no era efectivo”.

“Él tiene que salir solo a enderezar eso y, además, hay un tema con la forma como se inicia esa reunión y con los contenidos de la conversación, porque yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos nosotros, pero eso hay que investigarlo bien”, acusó el abogado de Luis Hermosilla.

Hermosilla contra filtraciones del Ministerio Público

“Yo esperé a que alguien cumpliera con la ley. Que la fiscal Lorena Parra, que el fiscal Sepúlveda, que el fiscal Orellana, que el fiscal nacional (Ángel Valencia), que el fiscal (Eugenio) Campos, cualquiera de los fiscales que está relacionado con el caso, iniciara una investigación por estos delitos flagrantes y no se hizo, hasta que me aburrí y presenté primero una denuncia y detrás una querella, buscando mostrar que aquí, como lo dijimos desde el primer día, no solo hay una operación política detrás, sino que además hay una manipulación de la prueba que permite explicar lo que pasó”, argumentó.

Juan Pablo Hermosilla destacó que “hay fiscales que actúan de buena fe -yo todavía defiendo a la fiscal Parra en términos que yo creo que ella se ha equivocado, pero creo que ha actuado de buena fe-, pero creo que hay otros fiscales que si han actuado de mala fe”.