VIDEOS – Arturo Vidal sufragó por primera vez en Chile: “Ahora tenemos voz y voto”

27 de Octubre de 2024

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal se mostró feliz tras votar por primera vez en el país y recalcó que "había hartos nombres, me dejaron loco".

Feliz de votar por primera vez en Chile en las Elecciones 2024 se mostró el volante de Colo Colo Arturo Vidal, quien concurrió este domingo a cumplir con su deber cívico en el Colegio Infocap, en la comuna San Joaquín.

El futbolista causó revuelo a su llegada al local de votación, al punto que tanto carabineros como militares que custodian el recinto se le acercaron para sacarse fotos con el King.

Cuando fue su turno y se acercó a la mesa donde le entregaron las papeletas y los sellos del Servel, el futbolista les pidió indicaciones a los vocales para saber cómo se votaba, dado que no tenía experiencia anterior.

Arturo Vidal se mostró feliz tras votar por primera vez

De hecho, al compartir su experiencia con sus seguidores en las redes sociales, el volante de Colo Colo escribió: “Primera vez votando en San Joaquín donde nací y me crié, feliz de estar en mi país y cumplir con mi deber“, posteó en su cuenta de Instagram, donde compartió una transmisión en vivo.

Luego, al momento de depositar sus sufragios en las urnas, Arturo Vidal bromeó con que “primero el (voto) blanco y después el azul, como siempre“.

Tras votar, y lejos de irse del local a toda prisa, el ex jugador del Barcelona, Juventus y Bayern Munich se dio tiempo para posar junto a hinchas de todas las edades, además de personal militar y de Carabineros.

Mientras abandonaba el colegio de San Joaquín, el futbolista comentó que “igual había hartos nombres, me dejaron loco. Me acordaba de algunos no más, los demás son todos nuevos“.

“Ojalá que los que la gente elija sean los mejores para ayudar a todos. Cumplimos por primera vez, ahora tenemos voz y voto. Adelante no más Chile“, manifestó al subir al auto que lo llevó de regreso a su hogar.