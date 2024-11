VIDEO – Agredió a personal de salud y destrozó computadores: la furiosa reacción de una madre en Hospital Regional de Concepción

5 de Noviembre de 2024

Tras esperar por cerca de cuatro horas que su hijo sea atendido, la mujer protagonizó un serio episodio de violencia en el recinto hospitalario.

Un nuevo hecho de violencia se vivió en el interior del Hospital Regional de Concepción durante la noche de este lunes 4 de noviembre.

A eso de las 22:30 horas, una madre desató toda su furia por la demora en la atención de su hijo en el servicio de urgencias, donde agredió a personal de salud y provocó grandes daños dentro del recinto.

En detalle, la mujer acudió junto con su hijo a urgencias del Hospital Regional de Concepción. Tras una larga espera de cuatro horas, ella reaccionó violentamente contra las funcionarias que estaban en el recinto. Bajo este contexto, se debe considerar que de acuerdo al protocolo de triage del establecimiento, el niño fue categorizado con prioridad C4, lo que quiere decir que no era una emergencia inmediata.

Tras ello, la madre entró a la sala en donde se encontraban otros pacientes y comenzó a agredir al personal de salud. Sumado a ello, destrozó y lanzó computadores y causó daños en las puertas del recinto hospitalario.

¿Qué dijeron desde el Hospital Regional de Concepción tras este episodio de violencia?

El director del hospital, Claudio Baeza, explicó que el hijo de la mujer es un “paciente pediátrico que se categorizó con prioridad C4, es decir, un tiempo de espera aproximado, en situaciones de alta demanda, de cuatro a cinco horas”.

En esa línea, detalló que “los pacientes C4 o C5 no necesitan estar en este servicio de urgencia de alta complejidad, pueden perfectamente esperar al día siguiente una atención en un policlínico, o si se sienten muy enfermos, acudir a un servicio de atención primaria”.

No obstante, la agresora no se conformó con las “explicaciones que se le entregaron respecto al tiempo de espera y, dado que no era una urgencia vital del niño, la persona se puso bastante violenta“, señaló la autoridad del recinto.

Por otro lado, Baeza condenó el hecho y anunció que interpondrán acciones legales contra los responsables. “Queremos ser enfáticos en el respeto hacia las personas que laboran en los servicios de urgencia. No vamos a aceptar situaciones de violencia en nuestro servicio“, sostuvo.

A lo que agregó: “Fue una situación muy compleja que afecta tanto a nuestro personal como a las instalaciones del servicio de urgencia”.

En esa línea, destacó que se activaron todos los protocolos de seguridad y que tomarán “todas las intervenciones que se necesiten en este caso”.