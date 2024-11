Juan Pablo Hermosilla asume la defensa de la primera denunciante de Jorge Valdivia

8 de Noviembre de 2024

La noticia fue confirmada por el propio abogado durante la mañana de este viernes 8 de noviembre.

El abogado Juan Pablo Hermosilla no solo se dedicará a defender a su hermano Luis en el marco del Caso Audios, sino que ahora sumó a la primera denunciante de Jorge Valdivia.

La noticia la dio a conocer a primera hora Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana y horas más tarde lo confirmó el propio profesional en conversación con Emol.

De esta manera, la joven que acusó al ex futbolista de violación tras haberse reunido en un restaurant peruano, descartó que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) la defienda ante la justicia.

Ante su decisión, el organismo gubernamental declaró que “respetamos plenamente la voluntad y autonomía de las víctimas para decidir, en este caso, continuar el proceso judicial con un abogado particular”.

“Como SernamEG pusimos a disposición nuestra orientación legal, acompañamiento y patrocinio desde el primer momento, poniendo el foco en la protección de la víctima. Continuaremos brindando apoyo psicosocial y mantendremos nuestro compromiso de acompañarla en la etapa de recuperación”, agregaron.

La primera declaración de la denunciante de Valdivia

Un día antes de que se conociera que Juan Pablo Hermosilla sería su abogado, la denunciante de Jorge Valdivia emitió una declaración pública, donde hizo un llamado: “Me pasó a mí, que no te pase a ti. De chica aprendí a ser valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo”.

Además, acusó que “no vengo a dar detalles respecto a la violación que sufrí por parte de este futbolista que ahora anda por la calle, mientras yo debo estar alejada de mi casa, que también era mi espacio de trabajo, debido a la filtración de información confidencial”.