“Detenido en tránsito” y temor por su seguridad: lo que dejó la formalización de Manuel Monsalve por violación

15 de Noviembre de 2024

El juez dejó en receso la formalización del ex subsecretario del Interior hasta el martes, por lo que el imputado quedará detenido en un cuartel de PDI hasta que se reanude la audiencia.

Compartir

Este viernes 15 de noviembre se llevó a cabo la formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien tuvo una caótica llegada al Centro de Justicia para enfrentar el proceso tras ser denunciado por violación y abuso sexual.

A eso de las 09:15 horas comenzó la audiencia en la sala 103 del edificio C, donde la ex autoridad de Gobierno ingresó esposado. Ante esto, la abogada defensora María Inés Horvitz solicitó que le quitarán las esposas, ya que a su juicio, no había peligro de fuga, lo cual fue acogido por el juez Mario Cayul.

Tras ello, la defensa discutió la legalidad de la detención del imputado, insistiendo que no se le había comunicado de forma adecuada el contenido de la orden de captura. Además, recalcaron que ellos siempre sostuvieron que el ex subsecretario estaba disponible para comparecer a audiencia y que el accionar de los fiscales no se justificaba.

“Qué no hicimos para tratar de colaborar. Esto se hizo de manera sorprendentemente elusiva, para tratar de evitar que nosotros nos enteráramos de lo que estaba ocurriendo”, reclamó Horvitz.

Ante esto, el fiscal Xavier Armendáriz aseguró que llegaron a esa instancia debido al actuar de Manuel Monsalve, que no les merecía confianza, y por las duras penas que arriesgaba.

La reserva de la formalización y el cese de transmisión del Poder Judicial

A pesar de que la parte querellante se mostró de acuerdo con que la audiencia se transmita por el Poder Judicial, resguardando el nombre de la denunciante y censurando los registros audiovisuales que son pruebas en la causa, el magistrado accedió parcialmente a la solicitud de la defensa, que pidió el proceso se desarrollara con reserva absoluta.

“Hay delitos que son de supuesta vulneración de la autonomía sexual. Y desde ya nos parece que eso amerita, desde el punto de vista de lo que nosotros representamos y la intimidad de nuestro representado, la necesidad de que sean discutidos bajo reserva”, expuso el abogado Lino Disi.

Bajo este contexto, el juez resolvió que la audiencia se iba a poder transmitir hasta que la Fiscalía expusiera los antecedentes, por lo que después de lo anterior, la instancia pasaría a ser reservada, lo que provocó que el Poder Judicial cortara la transmisión y que los periodistas tuvieran que abandonar el tribunal.

Los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve

El fiscal Xavier Armendáriz expuso los antecedentes en poco más de cuatro minutos. Aquí el persecutor dio cuenta de los hechos que se le imputan a Manuel Monsalve: violación consumada de mayor de 14 años y un segundo delito calificado como abuso sexual grado de desarrollo consumado.

Dichos delitos se habrían cometido en el Hotel Panamericano durante la noche entre el 22 y 23 de septiembre, luego de que Monsalve y la denunciante compartieran una cena en el restaurante Ají Seco Místico.

En detalle, el persecutor aseveró que las agresiones sexuales se produjeron cuando la víctima “se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol“. Por estos hechos, el ex subsecretario arriesga una pena de 15 años de cárcel.

AGENCIA UNO.

Fiscalía pide prisión preventiva para Manuel Monsalve

El Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un “peligro para la sociedad”. En esa línea, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, sostuvo que para su representada esto significó “un cambio de vida total”.

“Está con tratamiento psiquiátrico y tratamiento médico, tratamiento psicológico, y está ingiriendo también medicamentos”, aseguró.

Por su parte, en un receso la abogada María Inés Horvitz dijo que espera que su cliente quede con la medida cautelar de arresto domiciliario. “Obvio, como Cathy Barriga, nos gustaría mucho“, expuso.

En ese sentido, reconoció que hay temor con respecto a la seguridad de Monsalve, quien hace un mes lideraba la persecución de delincuentes. “Nosotros queremos que él tenga seguridad personal, porque como ex subsecretario y como una persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad“, dijo.

AGENCIA UNO.

En cuanto al poder que tendría Monsalve, Horvitz argumentó que “ahora es un ciudadano de a pie” y criticó que “tenía alertas de Interpol o estas alertas tempranas porque temían de que se fugara”.

Monsalve continuará detenido: la decisión del juez de postergar la formalización

Tras una extensa jornada de formalización, el juez Mario Cayul determinó que la audiencia continuará el próximo martes 19 de noviembre a las 09:00 horas.

“Por cautela de garantías, asegurar una defensa efectiva, técnica, para el imputado, voy a hacer este receso y no continuar, por ejemplo, mañana o el lunes, que sería lo normal. No hay oposición por parte de la fiscalía ni de la parte querellante”, expuso el magistrado.

En este sentido, el juez detalló que Manuel Monsalve seguirá detenido, pero no en una cárcel, sino que en una unidad policial.

“Evidentemente que la situación de de privación de libertad del imputado se mantiene, pero no en una cárcel pública. Por lo tanto, voy a disponer, en este sentido, que su situación de privación de libertad, de detenido en tránsito, va a ser en una unidad policial (de la PDI)”, manifestó Cayul.

AGENCIA UNO.