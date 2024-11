Los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve y el temor de su defensa si el ex subsecretario queda en prisión preventiva

Actualizado el 15 de Noviembre de 2024

Fiscalía detalló los delitos por los que se formaliza a Manuel Monsalve, mientras que su defensa espera que quede con arresto domiciliario "como Cathy Barriga".

Un mes después de que se presentara la denuncia en su contra, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó al Centro de Justicia para enfrentar este viernes la formalización por los delitos de violación y abuso sexual.

A eso de las 09:15 horas comenzó la audiencia en la sala 103 del edificio C, donde la ex autoridad de Gobierno ingresó esposado. Ante esto, la abogada defensora María Inés Horvitz solicitó que le quitarán las esposas, ya que a su juicio, no había peligro de fuga, lo cual fue acogido por el juez Mario Cayul.

Tras ello, la defensa de Manuel Monsalve acuso y solicitó la ilegalidad de la detención, debido a que “es la privación de libertad de una persona sin ninguna justificación de urgencia”. Sin embargo, el magistrado rechazó esta solicitud.

Posteriormente los abogados defensores pidieron la reserva absoluta de la audiencia, considerando que la formalización se estaba transmitiendo a través del sitio del Poder Judicial. Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, solicitó solo resguardar el nombre de la denunciante y censurar los registros audiovisuales que son pruebas en la causa.

La reserva de la formalización y los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve

Bajo este contexto, el juez resolvió que la audiencia se iba a poder transmitir hasta que la Fiscalía expusiera los antecedentes, por lo que después de lo anterior, la instancia pasaría a ser reservada, sin que la prensa pudiera acceder a ella.

En este sentido, el fiscal Xavier Armendáriz comenzó su exposición de los antecedentes, cuya presentación se extendió poco más de cuatro minutos. Aquí el persecutor dio cuenta de los hechos que se le imputan a Manuel Monsalve: violación consumada de mayor de 14 años y un segundo delito calificado como abuso sexual grado de desarrollo consumado.

Los cuestionamientos de la defensa de Manuel Monsalve a la reserva de la causa y la solicitud de aplazar formalización

En medio de la audiencia, el abogado defensor, Cristián Arias cuestionó la reserva de la causa, ya que debido a ello acusó que no han tenido acceso a los documentos de la carpeta investigativa, como por ejemplo, a las cámaras de seguridad, mensajería de la presunta víctima y contenido de las querellas.

Considerando lo anterior, la defensa solicitó fijar otra audiencia para poder tener más tiempo para analizar todos los antecedentes del caso.

“Se vapuleó y se dijo de todo respecto a nuestro defendido. Nosotros decidimos no hablar justamente porque queríamos llegar a esta instancia que nos da garantía de que vamos a aquí conocer realmente las pruebas de cargo y qué realmente tiene el Ministerio Público contra nuestro cliente. Y eso, finalmente, va totalmente en detrimento de la garantía de un imputado que tiene derecho a preparar su defensa adecuadamente. ¿Cómo vamos a enfrentar una discusión sobre medidas cautelares sin realmente, mínimamente, tener un par de días?”, planteó la abogada María Inés Horvitz.

Bajo este contexto, el magistrado habilitó un receso para discutir los antecedentes, pero rechazó aplazar la formalización.

Abogada aseguró que Manuel Monsalve ha colaborado y espera que se decrete arresto domiciliario

Luego de que se un receso en la audiencia de formalización, la abogada María Inés Horvitz aseguró que Manuel Monsalve ha colaborado en todo lo que ha solicitado el Ministerio Público. Por esta razón, la jurista sostuvo que espera que el ex subsecretario quede con la medida cautelar de arresto domiciliario. “Obvio, como Cathy Barriga, nos gustaría mucho“, expuso.

En esa línea, Horvitz declaró: “Nosotros queremos que él tenga seguridad personal, porque como ex subsecretario y como una persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad“.

Por otro lado, en la audiencia la abogada cuestionó que Monsalve tenga poder, un día después de las declaraciones del padre de la denunciante en entrevista con Chilevisión, quien afirmó que el ex subsecretario del Interior “no es cualquier persona, es un hombre poderoso que estaba a cargo de las policías”, por lo que manifestó “temor” de que pudiera “intervenir en la investigación“.

En este sentido, criticó que la ex autoridad de Gobierno “tenía alertas de Interpol o estas alertas tempranas porque temían de que se fugara”.

A lo que agregó: “Estuvo todo el tiempo en su departamento en Viña del Mar, asediado por periodistas prácticamente todos los días. Venía a Santiago solamente para juntarse con sus abogados. No había, no hay ninguna razón en una persona que no tiene antecedentes penales, que es conocido, que prácticamente con todo lo que ha ocurrido, se dice que tiene poder. ¿Qué poder tiene el ex subsecretario Monsalve? Ahora es un ciudadano de a pie“, cerró.