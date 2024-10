Ex abogada de Nicolás López, Abreu y otros acusados de abuso sexual: Paula Vial asumió la defensa de Jorge Valdivia

23 de Octubre de 2024

La nueva abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, tiene una amplia experiencia en casos de connotación sexual.

Compartir

Luego de la nueva denuncia por violación contra Jorge Valdivia, se concretó un importante cambio en su defensa, ya que Erika Maira presentó su renuncia y la abogada Paula Vial asumió la representación del ex futbolista.

Maira, que acompañó al ex seleccionado nacional durante su formalización este martes, abandonó el caso mientras que durante esta jornada la Fiscalía Metropolitana Oriente ratificó la existencia de otra acusación contra Valdivia.

¿Quién es Paula Vial, la nueva abogada de Jorge Valdivia?

La abogada Paula Vial se tituló en la Universidad Católica y posee una amplia experiencia en causas vinculadas a casos de connotación sexual.

En 2008, la profesional se convirtió en la primera mujer electa para desempeñar el cargo de Defensora Nacional, en el que permaneció durante tres años.

Sin embargo, Paula Vial es mucho más conocida por su labor como abogada defensora de algunos acusados VIP, como el ex alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por abusos sexuales y quien permanece en prisión preventiva.

Entre los clientes que han recurrido a sus servicios profesionales se encuentran los directores de cine y televisión, Nicolás López y Herval Abreu, respectivamente.

En el caso de López, pese a que fue condenado por dos delitos consumados de abuso sexual, Paula Vial consiguió que cumpliera su condena en libertad vigilada y no tras las rejas, mientras que con el director brasileño consiguió que fuera sobreseído en cuatro de los cinco casos que se encontraban en investigación.

A ellos se sumó en 2022 el periodista y ex notero del programa CQC, Sebastián Cuchillo Eyzaguirre, luego de que su ex pareja lo denunciara por maltrato y violencia física. La ex figura de televisión fue condenada a 300 días de presidio menor en su grado mínimo.