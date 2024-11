La postura de la defensa de Monsalve ante tribunal: “Siempre creyó que ella tenía interés en él”

20 de Noviembre de 2024

Horvitz apeló a la "conducta intachable" de la ex autoridad, aseverando que "le gustó la chica, le gustaba, ese es el pecado y había razones para que le gustara”, ya que aseveró que "él siempre creyó, en todo momento, y genuinamente, que ella tenía interés en él, lo demostró, nunca le dijo nada en contra".

Compartir

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió la prisión preventiva de Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación, a pesar de los argumentos presentados por la defensa del ex subsecretario del Interior que buscaban desacreditar estas acusaciones.

Al respecto, T13 dio a conocer la exposición de María Inés Horvitz, quien expresó al tribunal que Monsalve “ha tenido que soportar un escarmiento público, blasfemias, maldiciones”.

Junto con ello, apeló a la “conducta intachable” de la ex autoridad, aseverando que “le gustó la chica, le gustaba, ese es el pecado y había razones para que le gustara”, ya que aseveró que “él siempre creyó, en todo momento, y genuinamente, que ella tenía interés en él, lo demostró, nunca le dijo nada en contra”.

La abogada del ex subsecretario apuntó que la denunciante “era una mujer atractiva que le dio señales en varias oportunidades, nunca lo rechazó, nunca le dijo que no a nada y eso también puede demostrar otro problema de la víctima. Acá hay omisiones muy relevantes de lo ocurrido”.

Respecto a lo sucedido tras la cena en el restaurante Ají Seco Místico, la noche del 22 de septiembre, María Inés Horvitz aseguró que su defendido y la parte acusadora no recuerdan que pasó.

“No entiendo por qué se le cree a la víctima y no él, eso es algo que no podemos entender, que no se haya tomado siquiera mínima y seriamente la posibilidad de que él no recordara nada ¿por qué? ¿porque era subsecretario del Interior? O sea, ahora el cargo va en perjuicio de él, el ‘hombre poderoso’ no puede tener una situación como esta”, argumentó.

Sobre el cuestionado viaje en taxi que tuvo Manuel Monsalve con la denunciante tras dejar el local comercial, su defensora recalcó que la ex autoridad quiso llevarla a su domicilio, pero dado el estado de ambos tras beber, no pudieron dar con la dirección.

Ante esto, Monsalve hizo que fueran hasta el Hotel Panamericano, trayecto en el cual “constantemente muestra una actitud de protección hacia ella”, y que incluso después “le preguntaba cómo le había ido con los médicos”.