“Venían tomados, pero no borrachos”: la declaración del recepcionista del Hotel Panamericano por el Caso Monsalve

19 de Noviembre de 2024

El relato del funcionario se dio a conocer durante la segunda jornada de la formalización del ex subsecretario del Interior.

En el marco de la segunda jornada de formalización de Manuel Monsalve, por la denuncia de violación y abuso sexual por parte de una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, se dio a conocer el testimonio del recepcionista del Hotel Panamericano.

El testigo, de iniciales J.G., recordó un detalle que llamó la atención del ex subsecretario y es que la noche del 22 de septiembre no andaba con escoltas, como de costumbre, y tampoco se movilizaba en el vehículo en el que solía verlo.

El funcionario del hotel donde Monsalve alojaba entregó detalles de su turno, así como también de lo que vio esa noche en que el ex subsecretario llegó con una mujer.

“Antes de mi hora de colación, la cual es de 00:30 a 01:30 horas, recuerdo que llegó Manuel Monsalve, quien estaba registrado desde antes con datos textuales como nombre, cédula de identidad y dirección, es decir hizo el check in antes de mi turno, él era un pasajero conocido dentro del hotel y que se quedaba de manera constante como huésped, él prefería el piso 7, específicamente, las habitaciones que daban al pasaje y no a la calle para evitar el ruido de tránsito”, relató a la Fiscalía.

Esa noche, continuó, “cuando vi al señor Manuel Monsalve, venía acompañado de una mujer, ella tenía pelo castaño, no recuerdo si era largo o corto, era de tez blanca, era casi del mismo tamaño que el señor Manuel, no me acuerdo de su contextura ni tampoco sus vestimentas, solo sé que el señor Monsalve pasó y nos saludó diciéndonos buenas noches y se fue por el pasillo que para la entrada estaba para la derecha para tomar el ascensor”.

En relación a la mujer que lo acompañaba, aseguró que “nunca la había visto antes como pasajera del hotel y que tampoco se registró al momento de hacer ingreso. Esto último es algo que se ve constantemente, ya que como recepcionistas no paramos a los huéspedes cuando vienen ingresando para corroborar que haya hecho el check in solos o con más personas”.

Cambio de llave

El recepcionista del Hotel Panamericano recordó en su testimonio que cinco minutos después de su llegada, Manuel Monsalve bajó al primer piso para solicitar una nueva llave.

“Le pregunté en qué habitación se estaba quedando, la que no recuerdo en este momento, pero sí quedan en los registros de los pasajeros, yo saqué otra tarjeta magnética, se la entregué y él subió nuevamente por el mismo pasillo que indiqué anteriormente”, detalló.

Posterior a eso, “el resto de la noche continuó completamente normal, sin novedad alguna que se pudiera consignar, como ruidos molestos ni quejas ni nada por el estilo. Mi horario de cambio de turno es a las 7:00 horas y, hasta ese momento, no había hecho la salida el señor Manuel Monsalve ni tampoco su acompañante, a quien habría que consultarle sería al turno de día, pero no recuerdo la persona que me recibió el turno, ya que a ellos los rotan constantemente”.

En cuanto al estado en el que llegaron ambos, indicó que “él venía caminando cerca de la mujer como si se conocieran desde antes, los dos se veían un poquito alegres, venían tomados, pero no borrachos, venían como felices caminando, no recuerdo ver a uno más tomado que al otro, como mencioné yo solo los vi pasar y el señor Manuel Monsalve nos saludó y después cuando él bajó y se acercó al mostrador no le sentí olor a alcohol. (…) Asimismo, no tengo conocimiento de las personas ni la cantidad de estas que utilizaron la misma habitación que el señor Manuel Monsalve posterior a la salida del hotel”.