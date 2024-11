Luis Cordero explica salida de jefa jurídica de Interior: “Estrictamente de confianza política”

20 de Noviembre de 2024

Luis Cordero, subsecretario del Interior, ratificó en el Congreso Nacional que la salida de Luppy Aguirre de la Jefatura Jurídica de la cartera guarda relación con el Caso Monsalve, luego que la parte querellante asegurara que le entregó asesoría legal.

El representante del Ministerio del Interior expresó a los parlamentarios que se solicitó la renuncia de Aguirre tras “los antecedentes que se tuvo conocimiento durante la audiencia de formalización, de comunicaciones que tuvo con posterioridad y que debieron haber sido remitidas a la autoridad superior y no lo hizo, es un tema estrictamente de confianza política. Yo he hablado con ella y así lo ha entendido”.

Tras las declaraciones de Luis Cordero, Luppy Aguirre dio a conocer una declaración pública, compartida por T13, en la cual descarta cualquier tipo de asesoría a Manuel Monsalve vinculada con la denuncia de violación que enfrenta.

“Yo me enteré del caso de Manuel Monsalve, el día martes 15 de octubre por la noche, donde el entonces subsecretario me informa de su temor de estar siendo víctima de operación política o del crimen organizado, pues no recordaba nada de lo sucedido y creía haber sido drogado”, detalló la otrora funcionaria.

Aguirre dejó en claro que “jamás realicé gestiones ni con el fiscal Armendáriz ni con el general director de Carabineros, quienes sin duda podrán confirmar aquello. No hice gestiones con nadie del Ministerio Público, de las policías ni del Poder Judicial, en beneficio de Manuel Monsalve, pues quienes me conocen saben de mi intachable carrera profesional y la corrección con la cual la he llevado siempre”.

En esta línea, precisó que “luego que me enteré de manera general y sin detalles del caso por parte de Monsalve, realicé orientaciones legales por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio, señalándole, desde el primer minuto, que debía tener asistencia jurídica privada para este caso, recomendándole abogados conocidos de la plaza, como, lo haría cualquier profesional ante una consulta de tal naturaleza”.

“No conversé de estos temas con ninguna autoridad de gobierno antes de que Manuel Monsalve renunciara a su cargo, ni tampoco fui consultada, limitándome a realizar las gestiones que correspondían entre ellas -y fue mi última comunicación con el exs ubsecretario- solicitarle el día viernes 18 de octubre, el envío de su carta de renuncia, para tramitar los decretos respectivos”, agregó.