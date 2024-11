El mea culpa del taxista que trasladó a Manuel Monsalve y a su denunciante: “Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla”

26 de Noviembre de 2024

A más de un mes de la denuncia, el taxista involucrado en Caso Monsalve rompió el silencio y entregó detalles sobre los hechos que ocurrieron la noche del 22 de septiembre.

El testimonio del taxista que trasladó al ex subsecretario y a la denunciante desde el restaurante peruano Ají Seco Místico hasta el Hotel Panamericano ha tenido un rol clave en la investigación del Caso Monsalve, cuya denuncia por violación y abuso sexual tiene al ex jefe de las policías en prisión preventiva a la espera del juicio.

Luego de que el conductor prestara declaración a la Fiscalía para reconstruir los hechos que ocurrieron aquella noche del 22 de septiembre, el hombre ahora habló por primera vez en televisión, donde reiteró que la mujer se encontraba en evidente estado de ebriedad y manifestó su arrepentimiento de no haber hecho más al respecto para ayudarla.

“Cuando la chica me hace parar, le bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca“, partió relatando el taxista a 24 Horas. “Me quiso dar un beso y entonces me dice ayúdame, no me quiero ir con él“, añadió.

En ese momento, el transportista comentó que “le dije que se subiera para que pudiera ayudarla y él se subió directamente atrás y a los segundos después ella se mete por la ventana para acá hacia el auto”. Con respecto a la denunciante, el hombre sostuvo que “se notaba con un estado de alcohol en su cuerpo“, mientras que Manuel Monsalve “no se veía tan ebrio“.

En el trayecto, el conductor dijo que tuvieron que realizar una primera parada debido a que la mujer vomitó dentro del vehículo. Tras ello, tomaron dirección hacia el departamento de la víctima, donde se baja del auto visiblemente desorientada. Ahí, Monsalve trota hacia el centro de la calle y la toma del brazo para reconducirla al automóvil.

El mea culpa del taxista involucrado en el Caso Monsalve

Luego de relatar los hechos, el taxista aseguró que a pesar de que la mujer le pidió ayuda, no hizo nada más producto por cómo se dieron las cosas posteriormente.

“El contexto fue diferente, entonces no podía meterme en algo si sabía que ya se conocían. Lo que traté de ver en el auto, cuando íbamos en el viaje, era ver si ellos se conocían o no. Y cuando ya empezaron a tratarse mejor, con cariño, yo dije se conocen. En el momento en que estaban acá arriba, ellos conversaban, las palabras exactamente no me acuerdo, pero ella si le dijo, en dos o tres ocasiones, mi amor. Y el también se lo respondió”, detalló.

“Yo entendí que sí se conocían, y que tenía como algo, por eso es que no intervine nada más. Y tampoco vi un forcejeo ni nada por el estilo cuando ella se bajó, cuando estuvo afuera del hotel (Panamericano), porque estuvieron alrededor de cinco minutos afuera del hotel, cuando yo también estaba afuera esperando a ver qué pasaba, pero no había forcejeo ni nada, así que no podía hacer nada más yo ahí”, afirmó.

El taxista aseguró que no reconoció al ex subsecretario cuando lo llevó en su vehículo y que recién se enteró “cuando estaba en la PDI, estaba dando mi declaración, salió todo a la luz pública, ahí me enteré recién que era don Manuel Monsalve”.

Bajo este contexto, el hombre realizó un mea culpa por su accionar, deseando haber hecho algo más para ayudar a la mujer.

“Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento. Me he cuestionado hartas cosas ahora (…) de no poder ayudar más en ese momento, si eso es lo que me da como lata”, declaró.

“Al momento pensé que era una pelea como de pareja, en ningún momento vi que la estaba forzando, ni nada por el estilo, si por eso es que no me metí más allá tampoco, no había como un forcejeo. Pero ahora, claramente, con las cosas que salen hoy en día puede ser que haya estado bien presionada mentalmente y yo no me di cuenta de eso, para haberla ayudado”, cerró el taxista.