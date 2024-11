Abogada María Inés Horvitz renuncia a la defensa de Manuel Monsalve

Actualizado el 27 de Noviembre de 2024

La abogada que lideraba la defensa del ex subsecretario comunicó su decisión este miércoles, misma jornada en que revisan su prisión preventiva.

Durante este miércoles 27 de noviembre, la abogada María Inés Horvitz presentó su renuncia a la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le imputan delitos de violación y abuso sexual.

La ex integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) encabezaba el equipo defensor del ex jefe de las policías. Sin embargo, en las últimas horas comunicó que ya no será parte de la causa.

María Inés Horvitz no se presentó con el resto de abogados que representan a Manuel Monsalve en el Centro de Justicia, donde se presentó la apelación para revocar la prisión preventiva para que la ex autoridad de Gobierno pueda abandonar el Anexo Capitán Yáber, donde cumple dicha medida cautelar.

Bajo este contexto, a la audiencia solo se presentaron los abogados Lino Disi y Cristián Arias.

Por el momento, no se tiene claridad sobre los motivos de su renuncia.

EN DESARROLLO…