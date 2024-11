Abogada de Jorge Valdivia critica a Fiscalía: “Estoy cansada de que mientan descaradamente”

30 de Noviembre de 2024

La defensora del ex futbolista cuestionó el rol del Ministerio Público, a quien acusa de haber "farandulizado" el caso.

La abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, arremetió contra la Fiscalía y cuestionó su rol asegurando que “mienten descaradamente”.

En una entrevista que concedió a La Tercera, la defensora del ex futbolista cuestionó el rol del Ministerio Público, a quien acusa de haber “farandulizado” el caso.

“La evidencia y la prueba me muestran que, efectivamente, él es inocente, que las conductas que desplegó, que las interacciones que tuvo con ambas denunciantes fueron efectivamente consentidas. Y todos los antecedentes que hay en la misma carpeta investigativa muestran aquello”, comenzó diciendo.

Al ser consultada por el desempeño de la Fiscalía, la abogada de Valdivia indicó que “estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente”.

“No hay ninguna similitud en los casos. Ninguna. Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles”, expresó.

“Yo no sé qué es lo que pretendía”: Vial por los dichos de Maite Orsini

“Yo pienso que la intervención de Maite y su testimonio son completa y totalmente irrelevantes. O sea, ella no aporta absolutamente nada”, sostuvo la abogada de Jorge Valdivia.

“Ahora, en términos de contexto, por supuesto que no entiendo qué tenía ella que hacer. Yo no sé qué es lo que pretendía. No pretendo interpretarla, pero lo que sí puedo decir es que su testimonio es completamente irrelevante”, finalizó.