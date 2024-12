La indemnización que la tienda H&M le deberá pagar a la diputada Camila Flores

5 de Diciembre de 2024

La diputada Camila Flores (RN) relató lo que vivió en la tienda H&M y valoró que la Corte de Apelaciones haya revertido el fallo de primera instancia.

La tienda H&M deberá pagarle una millonaria indeminización a la diputada Camila Flores (RN), luego de que en 2019 se le negara la atención en el local ubicado en Casa Costanera, en Vitacura.

Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que en primera instancia los tribunales fallaron a favor de la tienda, tras la denuncia que presentó la legisladora en el Juzgado de Policía Local de Vitacura, donde acusó por una eventual discriminación en el marco de la Ley Zamudio.

“Recuerdo que me probé la ropa y cuando llegué a la caja y la vendedora me dijo yo no atiendo fachos y menos pacos. Yo quedé helada. No supe qué hacer“, le contó la parlamentaria a El Mercurio.

“Estaba con mi marido y él sacó el teléfono y empezó a grabar la situación. Llamaron a una jefa de tienda y, obviamente, se puso del lado de los vendedores y nos dijo que los trabajadores actuaron bajo los protocolos“, añadió Camila Flores.

Luego relató que “nos fuimos e inicié de inmediato el proceso e invoqué la Ley Zamudio. La demanda civil que hice falló a favor de la tienda y yo apelé. Finalmente, con la apelación, se revirtió el fallo de primera instancia”.

Qué dice el fallo que favoreció a Camila Flores

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de revocar el fallo en primera instancia, estableció que “se acoge la denuncia infraccional deducida“, de acuerdo a lo revelado por CNN Chile.

A la vez, el texto añade que debido a lo anterior “se condena a la denunciada a pagar multa a beneficio fiscal equivalente a 100 Unidades Tributarias Mensuales ($6.700.000, aproximadamente)“.

También detalló que con respecto a la acción civil emprendida por la diputada Camila Flores contra H&M, “téngase por reservada a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso“.