Camila Flores responde a críticas de “oportunismo” por llevar a padres de Mía al Congreso

14 de Junio de 2023

La diputada RN Camila Flores estuvo invitada en Mucho Gusto de Mega, donde José Antonio Neme tuvo una dura visión del accionar de la parlamentaria, quien llevó al Congreso a los padres de Mía Olivares, la niña de dos años que falleció por virus sincicial en San Antonio.

Neme le expresó a la parlamentaria que “lo que no me parece, y ahí me gustaría preguntarle a usted, es la exposición que usted hizo con la familia de Mía en el Congreso”.

“Yo le pregunto, porque yo lo leí como una movida bien oportunista, déjeme decirle (…) no me parece que una familia que está pasando por ese dolor se exponga a los medios de comunicación en el Congreso de la forma en que usted lo hizo el otro día en la sede parlamentaria”, le argumentó el conductor del matinal.

Ante estas palabras, la diputada Camila Flores respondió que “sin duda alguna tengo una mirada distinta, porque precisamente fueron las familias afectadas por esta situación las que pidieron colaboración, y los padres de la pequeña Mía quisieron llegar acá a la sede del Congreso y hablar para hacer visible el caso, porque no quieren que sigan muriendo más bebés”.

“Si a alguno no le gustó que yo haga mi trabajo y le parece oportunista, no tengo ningún problema, llámeme como quiera, pero no voy a dejar de atender a las personas que requieren de mi apoyo, ayuda y acompañamiento, porque a alguno no le guste”, agregó la legisladora.

Pero estos dichos no dejaron satisfecho a José Antonio Neme, quien acusó que “la televisación del dolor es muy delicada”.

“Cuando una fuente está tan vulnerable es muy complicada ponerle una cámara por delante, más allá de eso, el punto es cómo no politizar la discusión”, puntualizó.