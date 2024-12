Mamá de niña de 13 años por la libertad de Valentín Vidal: “Para nosotros es una burla”

Actualizado el 9 de Diciembre de 2024

La mamá de la niña dice no entender por qué la Fiscalía decidió no formalizar a Valentín Vidal, a pesar de que sacó a la menor de edad del colegio y la llevó a su departamento.

Como “una burla” calificó la mamá de la niña de 13 años que fue retirada de su colegio por el futbolista Valentín Vidal, la decisión de la Fiscalía de no solicitar la formalización del jugador de Unión Española.

La mujer aseguró esta mañana que “nosotros vamos a seguir con esto. Vamos a llegar hasta las últimas con esto, porque para nostros es una burla. Qué pasa con la justicia en Chile, es una niña, una menor de edad”, recalcó con molestia.

“Él se contactó por Instagram con ella. Empezó a engatusarla, porque a ella le encanta el fútbol, quería ir al estadio y yo le dije que no la podía acompañar. Yo creo que ella trató de buscar los medios para poder conseguir entradas”, manifestó.

Añadió que “por ahí este tipo la fue engatusando. No sabemos qué le dijo él para llevarla al departamento; quizás para firmarle una camiseta o firmarle una pelota”.

Mamá de la niña no se explica accionar de la Fiscalía con Valentín Vidal

Entrevistada por el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, la mamá de la niña confirmó que fue la Fiscalía la que decidió no solicitar la formalización del futbolista Valentín Vidal, algo que la familia no se explica dado que el jugador sacó a la niña del colegio con una mentira, al afirmar que era su primo.

“Eso es lo que nosotros no nos explicamos, porque ellos (fiscales) no nos dicen nada. Una niña venía en representación de la Fiscalía, que antes estuvo en todo momento diciéndonos que la niña tenía que declarar. Y resulta que después de que mi hija declaró, la misma niña dejó de contestarnos el teléfono. No supimos más de ella“, aseveró la mujer.

A continuación ahondó en el tema y sostuvo que “a nosotros no nos dieron ninguna información, nadie nos ha llamado, ni siquiera para prestarnos ayuda. Es una menor de edad, se necesita un psicólogo o un buen abogado, pero nada, no nos han ofrecido nada“.

Consultada si la Defensoría de la Niñez se contactó con ella, la mujer dijo que “de momento nada. No sabemos los pasos a seguir, porque los abogados que teníamos para esto nos están cobrando demasiado caro. Quieren el dinero ahora, ya, y nosotros no tenemos ese presupuesto“.

Tras sus palabras, Julio César Rodríguez tomó la palabra para expresar lo que pensaba al respecto: “La señora me está diciendo algo que me rompe el alma: no tiene cómo pagarle a un abogado, porque los abogados le piden plata por anticipado. Y que no hay ninguna institución en Chile apoyándola, solamente un notero frente a ella para hacer la denuncia. Esto es horrible“, concluyó.