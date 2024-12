Cómo Tonka Tomicic y el diputado Joaquín Lavín León estarían vinculados al Caso Audios y Factop

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg ampliaron sus declaraciones ante Fiscalía, detallando supuestas gestiones tributarias para Tonka y posibles irregularidades en campañas políticas administradas por Joaquín Lavín León.

En el marco de la investigación por el Caso Audios y Factop, continúan saliendo a la luz nuevos vínculos entre figuras públicas, empresarios y abogados.

En este sentido, la abogada Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg ampliaron sus declaraciones ante la Fiscalía, donde entregaron nuevos antecedentes con respecto a eventuales pagos irregulares.

Villalobos, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto de este año, aportó nuevos detalles sobre las gestiones tributarias que habría realizado a pedido de Luis Hermosilla, como los trámites para la regularización fiscal de Tonka Tomicic, usando información confidencial de la animadora de TV, además de efectuar pagos a un externo para llevar a cabo estas operaciones, según publicó La Tercera.

Las supuestas gestiones tributarias para Tonka Tomicic

“En marzo de 2023, Hermosilla me pidió revisar la situación tributaria de Tonka y sus empresas. Me envió por WhatsApp el RUT y clave tributaria de ella, con los cuales accedí al portal del SII y le reenvié la información. Posteriormente, en junio, me solicitó regularizar la empresa unipersonal Diamond, propiedad de Tomicic, para lo cual gestioné la acreditación de actividad y domicilio tributario”, partió diciendo la abogada.

Siguiendo en esa línea, dio a conocer que le pagó a Patricio Mejías, “quien logró inscribir el domicilio mediante un contrato de arriendo entre Inversiones DAS (representada por Ariel Sauer) y Diamond”, desde su empresa (Steuern), luego de que lo solicitara Hermosilla.

“Él sabía que las gestiones requerirían un pago a Mejías , aunque desconocía el monto exacto. A cambio, Hermosilla intercedió con Tomicic para que ella saldara una deuda con una clienta mía, lo que cumplió en cuotas”, reveló.

El contrato de Joaquín Lavín León

Por otro lado, Rodrigo Topelberg (socio de hermanos Sauer), declaró sobre las gestiones que habría llevado a cabo el esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León.

“Para la campaña (de concejal a Ñuñoa en 2012) de mi hermano, que se financió con recursos de mi familia y no de Factop, contratamos a Joaquín Lavín León para que la administrara. Sabía que Lavín León había coordinado diversas campañas políticas, lo que me hizo confiar en su experiencia. En ese proceso me ayudó Daniel Sauer, quien en ese momento era mi amigo y, según entendía, lo hacía de manera desinteresada para apoyarme a mí y a mi familia”, partió diciendo.

A lo que agregó: “En las mismas elecciones, Lavín León fue jefe de campaña de Marcelo Torres, candidato de Renovación Nacional a la alcaldía de Maipú, quien en mayo de 2012 retiró su candidatura y fue reemplazado por Lavín León. No me extrañaría que nos haya cobrado de más para financiar su propia campaña, aunque esto se deberá investigar”.