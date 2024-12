Los dardos de Cathy Barriga tras dejar la cárcel: “Hay un persecutor y se llama Tomás Vodanovic”

18 de Diciembre de 2024

"Yo llevo tres años de ser investigada… hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic y la verdad que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé", disparó la otrora alcaldesa de Maipú.

Cathy Barriga dejó la cárcel de San Miguel, donde cumplía prisión preventiva, lanzando duros dardos contra el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a quien sindicó como responsable de la investigación en su contra por fraude al Fisco por más de $31 mil millones.

“Yo no lo llamaría experiencia, esto es una injusticia. Primero que todo, quiero agradecer a todas las internas, a las cerca de mil mujeres que tuve el placer de compartir. Acá está el reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy: hay mujeres que tienen hasta cinco años siendo investigadas, y son mamás la mayoría”, aseguró la ex jefa comunal, que ahora enfrenta arresto domiciliario total.

Para Cathy Barriga, “hay un común denominador en ellas: muchas de ellas están en la cárcel por un persecutor, que generalmente son hombres. Yo le agradezco la fuerza a cada una de ellas (…) hoy estoy contenta porque es muy difícil enfrentar y vivir una situación así”.

Barriga reiteró que “hay un persecutor que es hijo del cuarto poder, su papá es Jaime Vodanovic, que ustedes deben conocerlo, muchos encargados de prensa. Si ustedes me quieren dañar, quieren debilitarse… acá hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte”.

Por su parte, el diputado Joaquín Lavín León, esposo de Cathy Barriga, también las emprendió contra la Fiscalía Metropolitana Oriente, que imputa a la ex alcaldesa de fraude al Fisco por $31 mil millones y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, entre otros delitos.

“Era lo que esperábamos, queríamos que se hiciera un poco de justicia. Evidentemente lo que está viviendo Cathy es una persecución. Ha sido muy difícil”, indicó el parlamentario.

Junto con ello, cuestionó que se pusiera en duda las terapias de su hijo en condición TEA, en las que era acompañado por Barriga, recalcando que “da asco escuchar las mentiras del Ministerio Público, las mentiras de los querellantes, como intentan crear situaciones que realmente no existen”.