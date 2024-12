Caso Cathy Barriga: Joaquín Lavín descarta millonario fraude al Fisco y apunta a “déficit municipal”

Actualizado el 8 de Diciembre de 2024

El ex alcalde de Las Condes acusó que en el caso de su nuera no se aplicó perspectiva de género y descartó las acusaciones en su contra.

Joaquín Lavín Infante salió en defensa nuevamente de Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú acusada de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco por más de $31 mil millones, asegurando que estos delitos no son tal y que todo se debe al déficit municipal que enfrentó al asumir como jefa comunal.

En entrevista con La Tercera, el padre del diputado Joaquín Lavín explicó las razones para ir a visitarla a la cárcel de San Miguel, lugar donde cumple prisión preventiva, indicando que “es una persona de mi familia que está viviendo una situación muy difícil, para mí también injusta, y la familia tiene que estar. Por eso me enrolé, hice la fila, llevé bebidas y sanguchitos, que es lo que se permite, y cumplí con todos los requisitos de rigor que significa entrar a una cárcel. Para mí lo importante era la señal para ella y para Joaquín. No la señal para la gente”.

Consultado sobre la medida cautelar que enfrenta Cathy Barriga, aseveró que “es raro lo que pasó, porque cuando una persona cae en prisión preventiva es porque la justicia la considera un peligro para la sociedad. Y para mí, creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”.

Junto con ello, Lavín acusó que “este ha sido un caso muy mediatizado, muy politizado, muy influido por las redes sociales. Por eso, a mí lo que más me gustaría es que ella tenga un juicio justo, un juicio en que se ponderen los argumentos más allá de lo que la gente puede pensar de ella o la caricatura que se hace de ella (…) Y la perspectiva de género, en este caso, vale cero. ¿Cuál es la perspectiva de género en una mamá que tiene un hijo en estas condiciones, que claramente no es un peligro para la sociedad? No lo es”.

Respecto a los delitos por los cuales fue imputada Cathy Barriga, Joaquín Lavín fue tajante al precisar “que aquí ella no se llevó ningún peso para la casa, eso está claro. El tema es que hay un déficit municipal. Déficit municipal tienen muchos municipios en Chile, muchas corporaciones de educación, y eso nunca ha sido un delito y las prácticas que se usan en esa municipalidad venían de mucho antes. Ella recibió la municipalidad con un déficit, muchos lo tienen, y tienen que buscar una manera de enfrentarlo”.

En cuanto a las millonarias deudas que enfrenta su hijo, las cuales fueron incluso reconocidas por el propio diputado Joaquín Lavín, el ex alcalde de Las Condes fue claro: “Eso es totalmente falso. Si fuera verdad, yo sería el primero en saberlo, pero no”.