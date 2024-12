VIDEO – El momento en que nieta de María Ercira se entera de pericias psicológicas a su familia

Actualizado el 26 de Diciembre de 2024

Carla Hernández se enteró en entrevista con Buenos Días a Todos que su familia sería sometida a estas pericias.

La familia de María Ercira Contreras pasó Navidad sin tener información alguna sobre el paradero de la adulta mayor, cuyo rastro se perdió cuando celebraban el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas de Limache.

Carla Hernández, nieta de la mujer, conversó con Buenos Días a Todos y reconoció que fue “una triste Navidad, porque no tenemos ninguna respuesta”.

“Es doloroso, pero de todas formas estamos unidos como familia y tenemos fe que vamos a encontrarla”, precisó, aunque sostuvo que “sería un milagro encontrarla con vida. Por su edad… Yo creo que ella no sufrió un accidente”.

“La Fiscalía sigue pensando que puede haber sido un accidente, pero yo creo que ella alguien la está ocultando y obviamente no… si alguien la oculta, no es con buena intención”, precisó la nieta de María Ercira.

A pesar de ello, “nosotros queremos encontrarla. Por último para hacer un duelo porque, no saber… tú un día puedes decir: yo creo que está fallecida y otro día puede amanecer también con fe y decir no, y quizás si alguien la secuestró y está con vida, entonces es muy difícil”.

Por su parte, Carla Hernández fue consultada por Eduardo Fuentes por las pericias psicológicas a las cuales sería sometida la familia, apuntando en pantalla que “me acabo de enterar”.

“Cuando fui a la PDI, por lo menos ellos no me informaron sobre estas pericias psicológicas. Y dentro de las diligencias que se pidieron, estaban las declaraciones de ciertas personas de la familia, pero no estas pericias. Quizás se van a solicitar, pero todavía no nos han dicho nada”, sentenció.