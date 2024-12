Del crimen de Ronald Ojeda hasta la desaparición de María Ercira: los casos policiales que marcaron el 2024 en Chile

Actualizado el 21 de Diciembre de 2024

Diversos casos marcaron el año 2024 en nuestro país, que van desde el crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda y el triple asesinato de carabineros en Cañete; hasta la misteriosa desaparición de María Ercira en Limache y el mediático caso de Jorge Valdivia.

A solo días de que finalice el 2024, es momento de realizar un recuento de lo que ha dejado el año, el cual estuvo marcado por la crisis de seguridad y diversos casos policiales que se tomaron la agenda noticiosa.

Dichos acontecimientos van desde el crimen contra tres carabineros en Cañete, el secuestro y posterior homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, hasta casos más mediáticos como el de Jorge Valdivia, Eduardo Macaya y la incógnita en torno a la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor a la que se le perdió el rastro el pasado 12 de mayo en la comuna de Limache.

El triple asesinato de Carabineros en Cañete

El 27 de abril del presente año un hecho remeció al país. Se trata del triple homicidio de carabineros en Cañete, el cual se materializó la misma jornada en que se celebra el día de la institución policial.

Los funcionarios Carlos Cisterna (43 años), Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30) fueron asesinados a disparos en la Región del Biobío, luego de que fueran emboscados por un grupo armado que después que perpetró el ataque incendió el vehículo policial con los cuerpos dentro.

Tras una larga investigación, se llevó a cabo la detención y formalización de tres imputados: los hermanos Felipe (29) y Yeferson Antihuen (19), sindicados por Fiscalía como autores del homicidio; y Nicolás Rivas Paillao, acusado de facilitar las armas con las que se cometió el crimen. Mientras continúan las diligencias, dichos sujetos permanecen en prisión preventiva.

Sin embargo, a casi ocho meses del triple homicidio de carabineros, hay un cuarto sospechoso que se mantiene prófugo: Tomás Antihuen, hermano de Felipe y Yeferson. Respondiendo a este complejo contexto, el general de Carabineros en la región del Bío Bío, Renzo Miccono, atribuyó la dificultad de lograr la captura a la complejidad geográfica de la zona y a una posible red de protección que tendría Antihuen.

El crimen de Ronald Ojeda

A comienzos de 2024, el asesinato del ex teniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, conmocionó a Chile y generó una fuerte tensión diplomática con Venezuela, donde el Gobierno de Boric exigió mayor colaboración a las autoridades del régimen de Maduro para esclarecer el crimen y abordar la operación de bandas criminales transnacionales en la región.

Ojeda llegó a Chile en 2017 tras fugarse de la cárcel, luego de haber sido capturado bajo los cargos de “rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria”, tras ser acusado de “conspirar” contra el Gobierno de Maduro.

El 21 de febrero de este año, el ex teniente del ejército venezolano fue secuestrado por sujetos que llegaron hasta su departamento haciéndose pasar por detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Luego de una semana de que se haya iniciado su búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 1 de marzo en una maleta enterrada a 1,4 metros cubierta por un bloque de cemento en una toma en la comuna de Maipú.

En ese mismo mes, se llevó a cabo la detención de un adolescente venezolano de 17 años, quien el 1 de octubre fue condenado a cinco años de reclusión en régimen mixto.

Posteriormente, en julio de 2024 fue capturada otro de los sospechosos clave en el asesinato de Ronald Ojeda: Maickel Villegas, quien fue arrestado en Costa Rica y extraditado a Chile, donde enfrenta los cargos de secuestro con homicidio y permanece en prisión preventiva.

En el marco de este caso, la viuda de Ojeda, indicó que demandará al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien cumple prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual, ya que lo acusa de filtrar el paradero del ex militar venezolano al régimen de Nicolás Maduro.

Esto, por el convenio de colaboración policial que firmó la Subsecretaría del Interior con Caracas en enero pasado, dónde se habría entregado información sobre los ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales en nuestro país.

Las dos denuncias por violación que mantienen a Jorge Valdivia en la cárcel

Uno de los caso más mediáticos de este 2024 ha sido el que involucra a Jorge Valdivia, quien enfrenta dos denuncias por violación, las cuales mantienen al ex futbolista cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

El 22 de octubre, el Mago fue detenido luego de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente el 20 de octubre. De acuerdo a la versión de la denunciante, después de beber copas de pisco sour, perdió la conciencia y despertó en el departamento del ex seleccionado nacional, quien vía WhatsApp le confirmó que habían tenido relaciones sexuales.

Tras ello y solo días después de que Valdivia fuera formalizado y trasladado a prisión por primera vez, se sumó una nueva denuncia en su contra. Se trata de otra mujer que presentó una acusación similar en la que el ex futbolista la había agredido sexualmente en circunstancias parecidas. La presunta víctima denunció hechos que habrían ocurrido el 18 de octubre, es decir, dos días antes de la primera denuncia.

En medio de esta investigación, el 4 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva inicial contra el imputado para modificar su medida cautelar a arresto domiciliario nocturno.

Sin embargo, luego de su reformalización y una nueva revisión de medidas cautelares, el ex deportista volvió al recinto penitenciario de Rancagua el 28 de noviembre, después de que la Corte ordenara nuevamente su prisión preventiva, cuya cautelar se encuentra cumpliendo hasta el día de hoy.

Durante esta indagación han salido a la luz antecedentes clave en el caso, tales como videos y fotos de las noches en que habrían ocurrido las agresiones sexuales, filtración de los chats entre Valdivia y las presuntas víctimas, e incluso un examen toxicológico, que en la primera denunciante arrojó positivo.

Con respecto a la cautelar que se encuentra cumpliendo el Mago, esto podría cambiar en unos días, ya que la Corte Suprema declaró admisible un recurso que presentó su defensa y se deberá definir una fecha para una nueva audiencia de revisión de cautelares.

La misteriosa desaparición de María Ercira Contreras en Limache: siete meses sin obtener rastro de la adulta mayor

Lo que pretendía ser una simple celebración por el Día de la Madre, se convirtió en una verdadera pesadilla para una familia en Limache. El 12 de mayo de 2024 se encontraban en un restaurante al interior del Fundo Las Tórtolas festejando esta importante fecha, hasta que María Ercira Contreras, de 86 años, se levantó de la mesa para ir al baño y nunca regresó.

En un principio, la búsqueda se concentró en el canal Waddington, cercano al lugar de la desaparición. Sin embargo, no se hallaron pistas relevantes. Con el paso de los meses, la investigación abordó la posibilidad de la intervención de terceras personas.

En diciembre se levantó el secreto de la investigación y se dieron a conocer nuevas líneas investigativas, donde se destapó que Fiscalía investiga a sus parientes más cercanos. De hecho, la nieta de María Ercira, Carla Hernández, manifestó que “me intervinieron el teléfono y también debo ir a declarar (a la PDI) por una conversación que tuve con mi marido y que les llamó la atención. Entonces somos varias las personas que tenemos que ir a declarar”.

Sumado a ello, se descubrieron movimientos financieros sospechosos desde una de las cuentas de la adulta mayor desaparecida hacia su nuera, Myriam Ramírez, incluyendo una transferencia de $420.000 realizada nueve días después de que se le perdiera el rastro.

Los movimientos financieros continuaron y desde la desaparición de la mujer, se han transferido un total de $2 millones hasta la fecha.

Además, uno de los hijos de María Ercira es apuntado como sospechoso, debido a que el día en que desapareció la mujer, José Luis Hernández tuvo su teléfono apagado toda la jornada. No obstante, desde el entorno familiar manifestaron que él solía apagar su celular los días domingo para no interrumpir su descanso.

Eduardo Macaya y la condena que recibió tras ser declarado culpable de abuso sexual contra menores de edad

Tras ser formalizado en junio de 2023 por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores de edad, en julio de este año el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando inició el juicio en contra de Eduardo Macaya.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, dijo en ese momento el imputado.

Tras el proceso judicial, el padre del senador Javier Macaya, fue condenado a seis años de prisión efectiva tras encontrarlo culpable de dos casos de abuso sexual contra menores de edad, luego de que se incluyeran grabaciones como pruebas clave.

En el marco de este caso, el entonces presidente de la UDI, Javier Macaya defendió la inocencia de su padre cuestionando las pruebas que se presentaron para condenarlo. “Es una persona que es grabado en un entorno familiar”, “grabado sin su consentimiento” y “con un video que es bastante editado”, son solo unas de las frases que dijo en su criticada entrevista a Canal 13, lo cual generó gran controversia y lo llevó a renunciar a su cargo en el partido.

Actualmente, Eduardo Macaya se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel de Rancagua.

Caso Conscriptos: la muerte de Franco Vargas

El 27 de abril de 2024 el caso de Franco Vargas remeció al país. El joven de 19 de años que se encontraba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento Huamachuco de Putre, falleció durante una marcha de instrucción militar, la cual se realizó en condiciones de frío extremo y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Dicha actividad dejó a otros 45 soldados lesionados y con cuadros infecciosos. Además, uno de los heridos sufrió la amputación de una de sus manos.

Según relatos de los familiares, los conscriptos recibieron maltratos de parte de los superiores y ejecutaron la actividad con un vestuario no adecuado. Lo anterior, provocó que Franco Vargas se desplomara en medio de la marcha, quien de acuerdo a testigos del hecho, habría pedido ayuda en varias oportunidades antes de desmayarse.

“Ellos hicieron caso omiso de que mi hijo estaba teniendo un caso respiratorio y no lo quisieron ayudar, en vez de eso lo golpearon y lo humillaron“, dijo su madre, Romy Vargas.

Las circunstancias de la muerte del conscripto generaron gran controversia y puso en tela de juicio al Ejército, que en un principio descartó maltratos físicos y aseguró que el joven fue asistido y trasladado con vida Cesfam de Putre. Sin embargo, declaraciones de los compañeros de Vargas desmintieron la versión de la institución y afirmaron que sí hubo diversos maltratos, mientras que el recinto de salud hizo lo propio con respecto al estado en que llegó el hombre de 19 años, asegurando que “la persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta estímulos verbales y físicos”.

Buscando esclarecer los hechos y determinar si hubo apremios ilegítimos, se han realizado dos autopsias al cuerpo de Vargas. Tras estas diligencias, a fines de noviembre se llevó a cabo la reconstitución de escena para recopilar más información en torno al suceso.

“El Ministerio Público en el mes de diciembre va a tomar una posición respecto de esta causa”, aseguró el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero. En esa línea, sostuvo que en dicho mes decidirán si solicitarán formalizaciones o no, “o respecto de quiénes y por qué delitos”.

La fuerte presencia del Tren de Aragua

La banda criminal tiene su origen en una cárcel de Venezuela y en los últimos años se ha extendido a diferentes países de América Latina. Uno de ellos ha sido Chile, en donde han marcado una fuerte presencia y han intensificado sus operaciones ilícitas, tales como narcotráfico, extorsión, homicidios y la trata de personas.

A diferencia de otros grupos, esta organización criminal en lugar de la confrontación busca la negociación. Lo anterior les ha permitido expandirse y marcar presencia en gran parte de Chile, sobre todo en la Región Metropolitana y en la zona norte.

El Tren de Aragua tiene varios brazos armados en Chile. Uno de los más activos y más peligrosos son Los Gallegos, cuyos miembros recientemente planearon dos atentados dirigidos a tribunales y a la cárcel de Arica. Esto a modo de “venganza” de las múltiples condenas a 34 integrantes de dicha agrupación. Sin embargo, esto se frustró gracias al trabajo de inteligencia.

Con respecto a los miembros que se encuentran en el recinto penitenciario, fueron sentenciados a penas de cárcel por 22 ilícitos. Entre los delitos, se incluyen tráfico de armas, trata de personas, secuestros y homicidios.

En el combate contra el Tren de Aragua, se han llevado a cabo distintos operativos para desbaratar sus células. Recientemente en Santiago, capturaron a cuatro ciudadanos venezolanos acusados de homicidio, tráfico ilícito de migrantes y trata de mujeres para explotación sexual. En el marco de esto último, se dio a conocer que a 12 mujeres en condición irregular se le exigía la entrega de $350 mil a la semana.

Estos y otros delitos han desencadenado en la crisis de seguridad que golpea al país, que ha hecho que sea la principal preocupación de la ciudadanía y que la agenda política se vuelque hacia este ámbito.

El millonario y cinematográfico robo a Brinks

El 16 de agosto del presente año, una banda integrada por más de una veintena de individuos concretó el robo a las bodegas de Brinks en Rancagua, huyendo con un botín estimado en unos $11.500 millones.

En este cinematográfico asalto los delincuentes utilizaron 20 vehículos, de los cuales siete fueron quemados en distintos puntos de la capital de la Región de O’Higgins para generar distracción mientras huían, y además, utilizaron miguelitos para obstruir la persecución policial.

No obstante, el rápido trabajo policial permitió una rápida captura de varios de los involucrados, entre ellos un guardia de seguridad y una cajera de la compañía de transporte de valores. En un principio se detuvieron a 18 personas, quienes quedaron en prisión preventiva.

Con el transcurso de los meses y el avance de la investigación, se ha concretado la detención de 28 individuos en total, incluyendo a cinco carabineros acusados de colaborar en el asalto, los cuales fueron dados de baja de la institución.

Si bien se ha logrado la captura de una gran cantidad de implicados, solo se han recuperado $228 millones del monto total de casi $12 mil millones.

Con el objetivo de recuperar parte del dinero robado y encontrar más pistas del atraco, se han realizado múltiples allanamientos en las regiones Metropolitana y de O’Higgins, en comunas como Cerro Navia, Estación Central, San Bernardo, Lo Espejo y Rancagua.